Легендарный футбольный тренер, жестоко «избитый» киевским «Динамо», вылечился от рака (фото)

Знаменитый футбольный тренер, 73-летний экс-наставник европейских грандов и сборной Нидерландов Луи ван Гал, который в 2022 году признался, что у него рак простаты, победил страшную болезнь, сообщает ESPN. Об этом титулованный специалист рассказал во время ток-шоу Humberto.

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«Рак больше не беспокоит, — признался специалист. — Два года назад мне провели несколько операций. Тогда все было ужасно. У меня были проблемы со стулом, с подгузниками, все было ужасно. Но в конце концов все обошлось, так что теперь я справляюсь. Прохожу осмотры каждые несколько месяцев, и все идет хорошо. Мне становится все лучше».

Бывший тренер «Аякса», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», среди прочего, также рассказал о психологическом воздействии болезни, особенно на публике.

«Я не испытывал такой сильной боли. Но на церемонии вручения трофея Keuken Kampioen Divisie-2022 я обмочился. Я часто появлялся на публике в темных брюках, чтобы не было слишком заметно. К счастью, это уже позади», — разоткровенничался тренер.

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Кстати, коварная болезнь не помешала Луи ван Галу руководить сборной Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре. А теперь он даже обсуждает свое футбольное будущее.

«Несмотря на болезнь, последние два года меня приглашали тренировать клубы, — рассказал специалист из Нидерландов. — Но я не собираюсь возглавлять какой-либо клуб, потому что не хочу работать каждый день. Ты тренируешь сборную восемь дней в году, но кому нужен 73-летний тренер с раком простаты? Может, Кюрасао или что-то в этом роде? Я вернулся бы на тренерскую скамью только ради таких сборных, как Англия и Германия».

Как известно, ван Гал трижды возглавлял сборную Нидерландов и на ЧМ-2014 привел подопечных к завоеванию бронзовых медалей На клубном уровне специалист работал с «Аяксом», «Барселоной», АЗ, «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». «Аякс» под его началом выиграл Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а «Барселона» — Суперкубок УЕФА. Тренер также становился чемпионом Нидерландов (с «Аяксом» и АЗ), Испании (с «Барселоной») и Германии (с «Баварией»). Кроме того, с «МЮ» он победил в Кубке Англии.

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При этом одну из самых черных страниц в яркую тренерскую биографию ван Гала вписало киевское «Динамо», в 1997 году разгромившее руководимую голландцем «Барселону» в Лиге чемпионов и в Киеве (3:0), и в Барселоне (4:0).

К слову, в 1994 году первая жена Луи ван Гала — Фернанда (мать двух дочерей тренера — Бренды и Ренаты) умерла от рака поджелудочной железы и печени. Ее портрет до сих пор висит в гостиной тренера.

Луи ван Гал с первой женой Фернандой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленький сын футболиста «Шахтера» победил рак.

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Фото ANP



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