Любовь, деньги и подсказки Вселенной: какие знаки зодиака почувствуют себя особенными в эти выходные

Астрологи утверждают, что суббота, 12 июля, характеризуется повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью.

В то же время, 12−13 июля хорошо пройдут командировки, а дополнительная работа в субботу и воскресенье принесет высокие заработки, рассказала астролог Елена Максимова.

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«Важные дела завершите к обеду субботы. Дальше будет мало что удаваться. Используйте этот период для размышлений и анализа. Не стоит начинать ремонт в квартире. Избегайте конфликтов. Вам придется мирить родственников и друзей. Любовь, деньги и подсказки от Вселенной получат Тельцы, Девы и Водолеи. Эти три знака почувствуют себя особенными в выходные», — считает астролог.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам в субботу дня удастся больше, чем когда-либо. Они могут добиться достаточно высоких целей. Не стоит завидовать успеху коллег, лучше перенимать положительный опыт.

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Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы на любовном фронте снова ошибаются с выбором. Не ищите пару среди бывших возлюбленных. История снова будет неудачной и причинит еще больше боли.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

К Близнецам придет новая любовь. В бытовых делах можно подбирать мебель и технику для офиса и дома. Техника будет служить долго.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам не хватит терпения. Они постараются решить все проблемы одновременно. Это удачное время, чтобы изменить имидж.

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Лев (23 июля — 23 августа)

Львы должны пересмотреть список задач на лето. Отбросьте все второстепенное. Займитесь своим внешним видом. Вам будут подходить любые изменения в имидже.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девы будут чувствовать себя уставшими из-за работы. Но впереди яркий финансовый период. Продумайте, как убрать излишние расходы и что вам мешает зарабатывать больше.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует быть осторожными со словами и поступками, особенно с близкими. Не позволяйте этому дню превратиться в бурные споры.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

У Скорпионов время карьерного роста и побед. Откроете новые таланты и желания. Богатство и процветание ждут трудолюбивых и упорных.

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Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам нужно действовать разумно, просчитывая все риски, чтобы не совершить ошибок. Достаточно загонять себя в депрессию. Почувствуйте себя успешными и независимыми.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Козерогам следует пообщаться с детьми. Это принесет позитив. Приобретенные в этот день вещи будут радовать многие годы.

Водолей (21 января — 20 февраля)

В выходные отложите работу и займитесь тем, что любите. Не игнорируйте свои сны. В них получите подсказку. Вы умеете и можете больше, чем вы думаете. Не бойтесь проявлять свои таланты.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Рыб ждет большое везение и куча соблазнительных предложений в ближайшем будущем. Не проспите свое звездное время. В этот день следует браться за дела, на которые возлагаете большие надежды. Каждый день будете ближе к своей цели. Двигайтесь вперед и у вас все получится.

Мы также рассказывали, какие пять знаков зодиака ждет успех на выходных.

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