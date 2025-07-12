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Любовь, деньги и подсказки Вселенной: какие знаки зодиака почувствуют себя особенными в эти выходные
Астрологи утверждают, что суббота, 12 июля, характеризуется повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью.
В то же время, 12−13 июля хорошо пройдут командировки, а дополнительная работа в субботу и воскресенье принесет высокие заработки, рассказала астролог Елена Максимова.
«Важные дела завершите к обеду субботы. Дальше будет мало что удаваться. Используйте этот период для размышлений и анализа. Не стоит начинать ремонт в квартире. Избегайте конфликтов. Вам придется мирить родственников и друзей. Любовь, деньги и подсказки от Вселенной получат Тельцы, Девы и Водолеи. Эти три знака почувствуют себя особенными в выходные», — считает астролог.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам в субботу дня удастся больше, чем когда-либо. Они могут добиться достаточно высоких целей. Не стоит завидовать успеху коллег, лучше перенимать положительный опыт.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Тельцы на любовном фронте снова ошибаются с выбором. Не ищите пару среди бывших возлюбленных. История снова будет неудачной и причинит еще больше боли.
Близнецы (21 мая — 21 июня)
К Близнецам придет новая любовь. В бытовых делах можно подбирать мебель и технику для офиса и дома. Техника будет служить долго.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам не хватит терпения. Они постараются решить все проблемы одновременно. Это удачное время, чтобы изменить имидж.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы должны пересмотреть список задач на лето. Отбросьте все второстепенное. Займитесь своим внешним видом. Вам будут подходить любые изменения в имидже.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девы будут чувствовать себя уставшими из-за работы. Но впереди яркий финансовый период. Продумайте, как убрать излишние расходы и что вам мешает зарабатывать больше.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам следует быть осторожными со словами и поступками, особенно с близкими. Не позволяйте этому дню превратиться в бурные споры.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
У Скорпионов время карьерного роста и побед. Откроете новые таланты и желания. Богатство и процветание ждут трудолюбивых и упорных.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам нужно действовать разумно, просчитывая все риски, чтобы не совершить ошибок. Достаточно загонять себя в депрессию. Почувствуйте себя успешными и независимыми.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Козерогам следует пообщаться с детьми. Это принесет позитив. Приобретенные в этот день вещи будут радовать многие годы.
Водолей (21 января — 20 февраля)
В выходные отложите работу и займитесь тем, что любите. Не игнорируйте свои сны. В них получите подсказку. Вы умеете и можете больше, чем вы думаете. Не бойтесь проявлять свои таланты.
Рыбы (21 февраля — 20 марта)
Рыб ждет большое везение и куча соблазнительных предложений в ближайшем будущем. Не проспите свое звездное время. В этот день следует браться за дела, на которые возлагаете большие надежды. Каждый день будете ближе к своей цели. Двигайтесь вперед и у вас все получится.
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