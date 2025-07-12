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- 12.07 18:57 Сможете сэкономить на бытовой «химии»: блоггер Марина посоветовала рецепт «чудо-пасты» для дома
Сможете сэкономить на бытовой «химии»: блоггер Марина посоветовала рецепт «чудо-пасты» для дома
Как сэкономить на покупной «химии» и наводить порядок в доме при помощи обычных бытовых средств, рассказала блогер Марина, ранее поделившаяся секретом простой очистки унитаза.
В этот раз она рассказала о том, как приготовить в домашних условиях пасту, которую можно использовать для различных задач.
Средство готовять из 100 мыла, 250 мл горячей воды, 150 г соды и 2 столовых ложек нашатырного спирта.
Для лучшего растворения мыло рекомендуют измельчить на терке. Все ингредиенты смешивают и взбивают до состояния крема.
Для того, чтобы очистить загрязненную поверхность, достаточно нанести пасту на 5 минут, а затем смыть ее водой.
Так можно помыть и плиту, и ванну, и подоконник.
Блогер также поделилась лайфхаками, которые помогают ей при уборке.
Во-первых, она предлагает использовать вместо пароочистителя чайник, «проходясь» паром по кафельной плитке, что поможет очистить швы и они снова станут белыми.
Во-вторых, очистить от загрязнения и запаха губку для мытья посуды поможет ее замачивание на ночь в соде и уксусе.
И в-третьих, ватный диск с маслом лаванды, помещенный в шкаф, сможет «поработать» освежителем и средством от моли.
Еще одно домашнеесредство, которым, к примеру, можно хорошо очистить унитаз, можно приготовить из растворенной в горячей воде лимонной кислоты с добавлением средства для мытья посуды.
Фото Pixabay136
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