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Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза
Блогер Марина Жукова, которая часто делится советами по ведению домашнего хозяйства, рассказала о «чудо-растворе» для мытья унитаза.
По ее словам, это очень бюджетный и очень легкий способ, который всегда работает на 100%.
Для приготовления раствора нужно в 500 мл очень горячей воды растворить 100 г лимонной кислоты. Добавить средство для мытья посуды. И можно обрабатывать грязный унитаз.
«Очень часто встречаю в интернете рецепты, где лимонную кислоту рекомендуют добавлять прямо в унитаз. Но поверьте: она так не сработает. То есть у вас не будет эффективной чистки. Ничего капитально кислота не растворит, даже если вы оставите ее на ночь», — утверждает Марина.
Блогер советует обязательно растворить лимонную кислоту в горячей воде. Перед обработкой нужно сначала убрать воду внутри унитаза. Это можно это сделать при помощи пустой бутылки.
Затем ватные диски смочить раствором и прикрепить к отверстию, откуда стекает вода (там всегда много ржавчины).
Смочить раствором туалетную бумагу и прикрепить к стенкам унитаза.
Все остатки раствора аккуратно вылить внутрь и оставить для контакта приблизительно на 40 минут. Затем туалетную бумагу и ватные диски убрать и приступить к чистке ершиком.
Таким образом без каких-либо усилий унитаз очень хорошо отмывается и нет никаких посторонних запахов.
Напомним, своим способом чистки унитаза лимонной кислотой поделились эксперты клининговой компании Molly Maid. Мы также рассказывали, как чистят унитаз хозяйки в Турции.612
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«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова
Лимонную кислоту нужно обязательно растворить: блогер Марина поделилась эффективным способом мытья унитаза