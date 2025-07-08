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Знайте, куда сыпать «секретное средство»: как очистить унитаз без зловонной «химии»

13:52 8 июля 2025
Эффективная и быстрая уборка унитаза солью

Многие хозяйки хотели бы проводить уборку в доме или квартире быстро и эффективно, не тратя на весь не слишком приятный процесс много времени. В то же время, как оказалось, каждый популярный совет по уборке имеет свои «тонкости»: лимонную кислоту по совету блогера Марины, например, нужно обязательно растворить — иначе средство не сработает!

Такие же «тонкости» есть в других советах. В частности, в Сети много видео, как хозяйки за границей, могут экономить время и деньги, выделенные на уборку туалета — самого грязного места в доме, где живут бактерии. Оказалось, что делают это они достаточно быстро из-за того, что для быстрой уборки достаточно одной ложки средства, которое есть у каждого дома — и унитаз будет как новый!

И в чем же здесь тонкости — могут спросить любознательные украинские женщины? В том, что для очистки используется обычная соль. Но засыпать ее необходимо не в сток, а на внутренние стены. А еще одну ложку соли добавить строго в колено — там, где стоит вода.

Засыпать соль стоит с вечера, а к утру проснуться и пройтись по унитазу ершиком. Соль удалит все пятна и разрушит известковый налет, убьет микробов и уничтожит неприятный запах. Даже желтая тропа исчезнет! Расходы мизерные, а сколько пользы — хлорку и другую злостную «химию» можно смело выбрасывать.

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Как писали «ФАКТЫ», для поддержания чистоты унитаза и борьбы с налетом, камнем и ржавчиной эксперты по домоводству Кейт Ван Пелт и Тай Максимилиано предложили несколько очень эффективных методов.

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Фото: The Spruce

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