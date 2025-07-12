Звезды прогнозируют, что в эти выходные представители пяти знаков Зодиака почувствуют себя «особыми».



А что обещают на воскресенье, 13 июля, карты Таро, говорится в раскладе, который публикует сайт с предсказаниями.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Туз Жезлов»

Для Овнов воскресенье будет продуктивным днем. Вас ждет приток энергии и вдохновения, особенно в сфере идей и личных начинаний. Если вы давно обдумывали новый проект или решение, настал момент действовать. Возможно, кто-то из окружения даст вам подсказку, как решить давно беспокоящую ситуацию. Не бойтесь брать инициативу в свои руки — судьба на вашей стороне.

Совет карт

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Завтра для вас главное — не упустить шанс, который появляется только один раз.

Тельцам — «Верховный Жрец» («Иерофант»)

Тельцам карты советуют в воскресенье сохранять спокойствие в общении с близкими. Возможны противоречивые ситуации, в которых вы захотите отстоять свою правоту. Однако проявленная гибкость и готовность к компромиссу принесут вам гораздо больше. Слушайте советы старших — они могут оказаться неожиданно актуальными. Также день благоприятен для размышлений, духовных практик и укрепления внутренних ценностей.

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Совет карт

Помните, что иногда шаг назад — это путь к большему выигрышу в будущем.

Близнецы — «Рыцарь Мечей»

Близнецов в воскресенье ждет активный и местами напряженный день. Вас может затронуть ситуация, в которой придется отстаивать свое мнение, несмотря на давление извне. Однако избегайте резких слов и необдуманных действий, иначе спровоцируете конфликт. Таро советуют сохранять хладнокровие и мудрость в споре. Важно не только доказать правоту, но и сохранить лицо.

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Совет карт

Завтра сосредоточьтесь на стратегии, а не на сиюминутных победах.

Рак — «Тройка Мечей»

Воскресенье может принести Ракам неожиданное эмоциональное потрясение. Однако то, что раньше казалось трагедией, внезапно окажется просто эпизодом на пути. Вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, даже невзирая на прошлые поражения. Ваша внутренняя сила усилится и вы почувствуете, что больше не боитесь потерь. Постарайтесь не закрываться в себе — поделитесь чувствами с теми, кто вас понимает.

Совет карт

Помните, что воскресенье после переживаний даст возможность исцеления и обновления.

Лев — «Король Пентаклей»

Львам в воскресенье следует приготовиться к серьезному испытанию на прочность. Успех, к которому вы привыкли, может временно отойти на второй план, заставив полагаться только на себя. Не позволяйте разочарованию сбить вас с пути — перед вами важный рубеж. Этот день проверит вашу стойкость, упорство и способность действовать в сложных условиях. После этой фазы жизни вас ждет вознаграждение.

Совет карт

Завтра используйте накопленный опыт — он поможет вам справиться с задачами.

Дева — «Двойка Пентаклов»

Девы в воскресенье могут почувствовать нестабильность в отношениях или быту. День поставит перед вами выбор между двумя жизненными направлениями, каждое из которых будет по-своему важно. Не спешите принимать решения — сначала оцените все возможные последствия. Также стоит обратить внимание на мнение окружающих: возможно, в чужих словах вы найдете мудрое зерно. Гибкость и адаптивность станут вашими основными союзниками.

Совет карт

Завтра вам следует сбалансировать ум и эмоции, и тогда вы точно не совершите ошибку.

Весы — «Четверка Кубков»

Весам воскресенье принесет повод задуматься о своей роли в недавних событиях. Вы можете почувствовать апатию или скуку, но знайте, что причина — в упущенных возможностях и собственных действиях. Признайте ошибки, и вы почувствуете заметное облегчение. А ваша искренность перед собой откроет новые пути, которые раньше были незаметны. Не бойтесь извиняться, если обидели кого-нибудь.

Совет карт

Помните, что завтрашний день позволит восстановить душевное равновесие и начать все заново.

Скорпион — «Тройка Жезлов»

Для Скорпионов воскресенье станет днем стратегического планирования. Вы осознаете, что пора выйти за рамки мгновенных целей и посмотреть на картину в целом. Карты советуют не ограничиваться материальными желаниями. Начните строить долгосрочные планы, если они соединены с самореализацией. Интуиция подскажет правильное направление.

Совет карт

Завтра вам стоит оглянуться назад, чтобы увидеть, как далеко вы уже продвинулись и двигаться с уверенностью дальше.

Стрелец — «Мир»

Стрельцам в воскресенье выпадает одна из самых благоприятных карт колоды. День принесет чувство завершенности, удовлетворения и гармонии. Вы почувствуете, что все складывается так, как должно быть, и что ваше место в жизни начинает определяться. Возможно, появится возможность отпраздновать успех или завершить продолжительный проект. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы начать следующий этап с легким сердцем.

Совет карт

Завтра не бойтесь принимать похвалу и открывать новые горизонты.

Козерог — Дьявол

Для Козерогов воскресенье станет моментом освобождения от внутреннего давления. Несмотря на страшный образ карты, она указывает на осознание и выход из зависимости или отрицательных паттернов. Вы можете преодолеть слабости, ранее мешавшие вам развиваться. Главное — честно взглянуть на себя и признать, что вас удерживает на месте.

Совет карт

Используйте завтрашний день для окончательного разрыва с разрушающим вас. После этого в жизни начнется светлая полоса.

Водолей — «Правосудие»

Водолеи в воскресенье будут поставлены перед необходимостью отвечать за прежние действия. Карта «Правосудие» неумолима — она нуждается в честности и равновесии. Все, что вы делали, вернется к вам — как хорошее, так и плохое. Но не стоит бояться возмездия: это будут возможности все исправить и восстановить справедливость. Проявите зрелость и будьте готовы сделать трудный, но правильный шаг.

Совет карт

Завтра помните: ваша сила в честном выборе и способности смотреть правде в глаза.

Рыбы — «Шут»

Рыбам воскресенье обещает начало нового пути, хотя он может показаться странным или нестабильным. Возможно, окружающие не поймут ваши действия, считая их легкомысленными. Однако карта «Шут» говорит о необходимости отпустить прошлое и последовать своему внутреннему зову. Сейчас самое важное — ваша свобода и искренность. Позвольте себе быть собой даже если это не вписывается в ожидания других.

Совет карт

Завтра стоит помнить: иногда самый рискованный шаг может оказаться началом самого счастливого раздела в жизни.

Эксклюзивный гороскоп на июль от астрологины Людмилы Булгаковой для всех знаков Зодиака читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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