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Происшествия

Дроны россиян атаковали Самар на Днепропетровщине: целились в ТЦК (фото, видео)

15:14 13 июля 2025
Россияне атаковали ТЦК в Самаре на Днепропетровщине

Россияне продолжают обстреливать Украину. 13 апреля был нанесен удар по городу Самар Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной ОВА Сергей Лысак.

«Беспокойным выдалось воскресенье для города Самар. Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна. Сколько их — выясняют специалисты. На месте работают все. Представители местных властей, спасатели, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям стоительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть выбитое. Напоминаю, восстановить поврежденное имущество помогает и государство. Подать на компенсацию можна через программу „єВідновлення“», — написал он.

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По информации источников РБК-Украина, один из дронов попал в здание ТЦК в городе. Местные Telegram-каналы пишут, что есть погибшие и раненые.

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Как писали «ФАКТЫ», на днях вражеские беспилотники атаковали здание ТЦК в Одессе. Дроны падали с большой высоты во время массированной атаки на город. После взрывов вспыхнули пожары.

Ранее дроны врага атаковали городской и областной ТЦК в Полтаве.

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