Дроны россиян атаковали Самар на Днепропетровщине: целились в ТЦК (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. 13 апреля был нанесен удар по городу Самар Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной ОВА Сергей Лысак.

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«Беспокойным выдалось воскресенье для города Самар. Из-за вражеских ударов там изуродованы школа и многоквартирные дома. В них разбиты окна. Сколько их — выясняют специалисты. На месте работают все. Представители местных властей, спасатели, полицейские, коммунальщики. Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям стоительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть выбитое. Напоминаю, восстановить поврежденное имущество помогает и государство. Подать на компенсацию можна через программу „єВідновлення“», — написал он.

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По информации источников РБК-Украина, один из дронов попал в здание ТЦК в городе. Местные Telegram-каналы пишут, что есть погибшие и раненые.

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Как писали «ФАКТЫ», на днях вражеские беспилотники атаковали здание ТЦК в Одессе. Дроны падали с большой высоты во время массированной атаки на город. После взрывов вспыхнули пожары.

Ранее дроны врага атаковали городской и областной ТЦК в Полтаве.

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