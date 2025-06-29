Железнодорожный вокзал в Полтаве пострадал в результате ночного удара врага (фото, видео)

В ходе массированной атаки россии на Украину в ночь на 29 июня пострадала и железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в компании «Укрзалізниця».

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«В Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная: выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания. Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. И это — самое важное. Все поезда — за графиком», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что во время ночной атаки в Кременчугском районе атаковано одно из предприятий. Произошел пожар. Подразделения ГСЧС уже работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Из-за падения обломков в Полтавском районе произошло возгорание здания одного из предприятий.

«Пожар ликвидирован. Также повреждена пристройка жилого дома. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших. Кроме того, в результате технологического нарушения без света осталось 1614 бытовых и 58 юридических потребителей в 18 населенных пунктах Лохвицкой и Великобагачанской громад», — сообщил он.

Фото: Суспільне Полтава

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