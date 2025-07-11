- 11.07 22:27 Что не стоит покупать на летних распродажах: эти рекомендации помогут вам сберечь деньги
- 11.07 22:00 Домашнее мороженое: готовится без мороженицы, сливок и сахара
- 11.07 21:31 Лето в разгаре: что посеять в июле, чтобы огород не пустовал
- 11.07 21:02 Слезы стали моими: певица Sowa выступила для героев подразделения «Шквал» и вспомнила самые трогательные концерты
- 11.07 20:36 В оккупации делал «коктейли Молотова» против врага, а потом пошел воевать: на передовой погиб защитник с Житомирщины
- 11.07 20:11 Не существует: СМИ об уголовных делах против Вагифа Алиева и его бизнесПроти компаній відомого київського забудовника справ за несплату податків не відкривали
- 11.07 20:09 Готовим фаршированный перец: идеальное блюдо для летнего меню
- 11.07 19:55 Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран
- 11.07 19:43 Война по наследству: Рубио о том, почему разговоры между американским и российским президентами не приводят к миру
- 11.07 19:35 ГБР сообщило о подозрении антикоррупционеру Шабунину: что об этом известно
- 11.07 19:17 Дальше в «Холостяк»: известный шеф-повар поразил новостью
- 11.07 19:10 Часть пенсионеров останутся без выплат, если не напишут специальное заявление: кого это касается
Вражеские беспилотники атаковали здание ТЦК в Одессе, — СМИ (фото, видео)
Россияне продолжают обстреливать Украину. В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город атаковали российские беспилотники, сообщает Суспільне.
Первый взрыв в Одессе прогремел около 9:47. Последующие взрывы раздавались около 9:53. Воздушная тревога была объявлена в 9:19. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА и их направлении в сторону Одессы. Отбой дали в 10.08.
Было слышно не менее пяти взрывов.
Издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщают, что оккупанты ударили «шахедом» по зданию ТЦК в Одессе.
Местные одесские паблики пишут, что дроны падали с большой высоты во время массированной атаки на город сегодня. После взрывов вспыхнули пожары.
Сообщается также, что прилетело по конюшне в Одессе. Лошади сильно ранены. Один конь погиб.
Как писали «ФАКТЫ», ночью и утром враг атаковал Николаев, Чугуев, Сумы и Харьков. В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что этой ночью россияне повредили три медучреждения на Харьковщине: роддом, стоматологическую поликлинику и городскую больницу.
В роддоме повреждены более 40 окон, планируется эвакуация пациентов в другое заведение. Женщины с детьми и медицинские работники — целы. Стоматологическая поликлиника испытала значительные разрушения и не подлежит восстановлению — в здание между первым и вторым этажами попал «шахед». Там тоже без пострадавших.365
Читайте нас в Facebook
В каком случае в страховой стаж не засчитают месяц, за который уплачен добровольный социальный взнос: разъясняет ПФУ