Россияне продолжают обстреливать Украину. В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город атаковали российские беспилотники, сообщает Суспільне.

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Первый взрыв в Одессе прогремел около 9:47. Последующие взрывы раздавались около 9:53. Воздушная тревога была объявлена в 9:19. В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА и их направлении в сторону Одессы. Отбой дали в 10.08.

Было слышно не менее пяти взрывов.

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Издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщают, что оккупанты ударили «шахедом» по зданию ТЦК в Одессе.

Местные одесские паблики пишут, что дроны падали с большой высоты во время массированной атаки на город сегодня. После взрывов вспыхнули пожары.

Сообщается также, что прилетело по конюшне в Одессе. Лошади сильно ранены. Один конь погиб.

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Как писали «ФАКТЫ», ночью и утром враг атаковал Николаев, Чугуев, Сумы и Харьков. В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что этой ночью россияне повредили три медучреждения на Харьковщине: роддом, стоматологическую поликлинику и городскую больницу.

В роддоме повреждены более 40 окон, планируется эвакуация пациентов в другое заведение. Женщины с детьми и медицинские работники — целы. Стоматологическая поликлиника испытала значительные разрушения и не подлежит восстановлению — в здание между первым и вторым этажами попал «шахед». Там тоже без пострадавших.

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