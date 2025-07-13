Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на 14 — 20 июля, а тарологи рассказали, что ждет людей 14 июля. Карты Таро предсказывают важный день, в котором особенно остро проявятся темы терпения, контроля эмоций и личной ответственности, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Туз Денариев

Козерогам стоит внимательно отнестись к предложениям и событиям дня. «Туз Денариев» обещает начало нового финансового или карьерного этапа. Чтобы достичь успеха, будьте честны с собой и окружающими. Ваши поступки будут иметь последствия. День подходит для новых начинаний и инвестиций в будущее.

Водолей — Шут

Водолеям предстоит день легкости и свободы. Но прежде чем действовать импульсивно, разберитесь в своих желаниях. Отсутствие ответственности может привести к неудачам. Четко сформулированная цель поможет вам двигаться вперед. День хорош для смелых решений и путешествий.

Рыбы — Дьявол

Рыбам предстоит столкнуться с давно откладываемым вызовом — будь то вредная привычка или токсичное окружение. Карта предупреждает: пришло время взять контроль в свои руки и изменить ситуацию. Ошибки можно исправить, но только с полной осознанностью. День может стать началом вашего освобождения.

РЕКЛАМА

Овен — Колесо Фортуны

Овнам сегодня придется столкнуться с непредсказуемыми внешними обстоятельствами. «Колесо Фортуны» говорит, что все приходит вовремя, но не по плану. Ваш устойчивый характер поможет сохранить равновесие. Важная встреча может сыграть ключевую роль в будущем.

Телец — Воздержание

Тельцам стоит сохранять спокойствие, несмотря на провокации окружающих. Эмоции могут сыграть против вас. Вторая половина дня принесет внутреннее равновесие, если удастся справиться с напряжением. Умение вовремя промолчать станет вашим козырем.

Близнецы — Четверка Кубков

Для Близнецов день может стать прозреним и откроет неожиданные возможности, которые раньше казались скрытыми. Важно не упустить шанс, который подкинет судьба. День хорош для анализа ошибок и переосмысления прошлого. Ключ к будущему близко — не пропустите его.

РЕКЛАМА

Рак — Семерка Жезлов

Раки окажутся в ситуации, где нужно будет отстоять свою позицию. Но чрезмерная настойчивость может навредить. Слушайте окружающих, и это поможет избежать конфликтов. Ваша сила — в гибкости и умении вовремя отступить.

Лев — Девятка Денариев

Львов ждет день для саморазвития и переосмысления целей. Возможно, вы начнете смотреть на свои мечты с новой перспективы. День подходящий для смелых решений и рисков. Главное — действовать, если чувствуете, что время перемен пришло.

Дева — Шестерка Мечей

Девам день может показаться вялым, но на самом деле происходят важные внутренние процессы. Откажитесь от привычных схем и поддержите тех, кто нуждается в вас. Забота о других даст вам нужную мотивацию.

Весы — Десятка Денариев

Весы могут почувствовать колебания в выборе целей, несмотря на внешнюю стабильность. Гороскоп советует составить четкий план и придерживаться его. День благоприятен для укрепления семейных связей и планирования будущего.

РЕКЛАМА

Скорпион — Солнце

Скорпионов ждет день ясности, вдохновения и тепла. Открытость и честность принесут поддержку окружающих. Вам станет ясна причина ощущаемой несправедливости, и начнется новая светлая полоса в жизни.

Стрелец — Двойка Мечей

Стрельцам предстоит выбор между двумя путями. Не пытайтесь все контролировать — важно довериться процессу и не упустить важные детали. Определите приоритеты и двигайтесь в их направлении, избегая стремления сделать все и сразу.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака.

830

Читайте нас в Facebook