Пенсия в размере 14 тыс. грн: кто из украинцев будет получать такие выплаты в 2025 году (не судьи и не прокуроры)

В Украине средняя пенсионная выплата судьям составляет более 100 тысяч гривен. Однако есть еще группа пенсионеров, имеющих право на выплаты, большие по размеру от «обычной» выплаты в 5 тысяч грн — это ликвидаторы Чернобыльской аварии с инвалидностью. Их пенсии значительно превышают «обычную» выплату в 5 тысяч гривен, сообщает 112.UA.

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Согласно Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», для ликвидаторов последствий аварии с инвалидностью, связанной с Чернобыльской трагедией, в 2025 году минимальная пенсия предусмотрена на уровне почти 14 тысяч гривен.

Для получения этих выплат необходимо иметь документы, подтверждающие статус пострадавшего от аварии и обратиться в Пенсионный фонд Украины. В официальных документах также подробно отмечены все требования для получения соответствующих пенсий и льгот от государства.

Как писали «ФАКТЫ», Кабинет министров планирует изменения в системе спецпенсий, поскольку сейчас в нашей стране каждый пятый пенсионер получает спецпенсии, на что государство должно тратить все больше средств.

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