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Деньги

Почти 400 тысяч гривен: Гетманцев назвал самую большую судейскую пенсию в Украине

9:26 12 июля 2025
Самая большая сумма пенсии у судей почти 400 тыс грн, фото из открытых источников

Средняя пенсия в Украине составляет 5,8 тыс. грн, а 62,3% украинских пенсионеров получают менее 5 тыс. грн. В то же время средняя пенсионная выплата судьям составляет более 100 тыс. грн, сообщает «Главком» со ссылкой на народного депутата Даниила Гетманцева.


В частности, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обнародовал 20 крупнейших пенсий по разным категориям спецпенсионеров.

По его словам, средний размер пенсионной выплаты судьям составляет 107 тысяч грн, прокурорам — 23,6 тыс. грн. грн, народным депутатам — 19,5 тыс. грн. грн.

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Самая большая судейская пенсия составляет 390 тыс. грн, а условную двадцатку в этой категории замыкает пенсия в размере почти 320 тыс. грн. грн. Самые высокие пенсии прокуроров составляют от 119 тыс. до 219 тыс. грн.

Среди народных депутатов только один получает 245,9 тысяч. грн пенсии, остальные — от 21,8 тыс. грн. до 59,8 тыс. грн. грн.

Тем временем у шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн.

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Отметим, что в 2025 году в Украине повышение пенсий коснется только тех, кто достиг установленного возрастного порога. Речь идет о доплатах за возраст, на которые может претендовать большинство пенсионеров. Предельный размер такой надбавки составляет 570 грн.

Напомним, по словам замминистра соцполитики Дарии Марчак, в Украине почти каждый пятый пенсионер получает спецпенсии. Речь идет о людях, работавших в шести сферах: шахтеры, прокуратура, судьи, «чернобыльцы» и лица, уволенные с военной службы. Правительство хочет реформировать всю систему спецпенсий, введя отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.

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