- 08:17 Девам — шанс на перезагрузку, а Скорпионам — вещие сны: чего ожидать всем знакам Зодиака 13 июля
- 12.07 22:28 Как найти на блошином рынке раритет: удача может быть совсем близко
- 12.07 22:01 Невероятное яблочное мороженое: готовится быстро — съедается еще быстрей
- 12.07 21:31 Это неправильно понимают: Сара Джессика Паркер призналась, почему не комментирует политику
- 12.07 21:02 Лучшее масло от боли в суставах: обязательно добавьте в меню
- 12.07 20:45 «Посуда с этими образами символизирует надежду на лучшую жизнь», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 12.07 20:33 Семь месяцев родные надеялись на чудо: на востоке погиб защитник с Черниговщины
- 12.07 20:07 Лавандовый крем-брюле: оригинальный десерт, который покорит своей нежностью
- 12.07 19:56 Львам — «Король Пентаклей», Овнам — «Туз Жезлов», а Тельцам — «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июля
- 12.07 19:42 Сожгли на следующий день: оккупанты потеряли впечатляющую технику, на которую делали ставку при штурмах
- 12.07 19:15 Его подразделение сыграло ключевую роль в операции ВСУ на Курщине: СМИ об убийстве полковника Воронича
- 12.07 18:57 Сможете сэкономить на бытовой «химии»: блоггер Марина посоветовала рецепт «чудо-пасты» для дома
Почти 400 тысяч гривен: Гетманцев назвал самую большую судейскую пенсию в Украине
Средняя пенсия в Украине составляет 5,8 тыс. грн, а 62,3% украинских пенсионеров получают менее 5 тыс. грн. В то же время средняя пенсионная выплата судьям составляет более 100 тыс. грн, сообщает «Главком» со ссылкой на народного депутата Даниила Гетманцева.
В частности, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обнародовал 20 крупнейших пенсий по разным категориям спецпенсионеров.
По его словам, средний размер пенсионной выплаты судьям составляет 107 тысяч грн, прокурорам — 23,6 тыс. грн. грн, народным депутатам — 19,5 тыс. грн. грн.
Самая большая судейская пенсия составляет 390 тыс. грн, а условную двадцатку в этой категории замыкает пенсия в размере почти 320 тыс. грн. грн. Самые высокие пенсии прокуроров составляют от 119 тыс. до 219 тыс. грн.
Среди народных депутатов только один получает 245,9 тысяч. грн пенсии, остальные — от 21,8 тыс. грн. до 59,8 тыс. грн. грн.
Тем временем у шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн.
Отметим, что в 2025 году в Украине повышение пенсий коснется только тех, кто достиг установленного возрастного порога. Речь идет о доплатах за возраст, на которые может претендовать большинство пенсионеров. Предельный размер такой надбавки составляет 570 грн.
Напомним, по словам замминистра соцполитики Дарии Марчак, в Украине почти каждый пятый пенсионер получает спецпенсии. Речь идет о людях, работавших в шести сферах: шахтеры, прокуратура, судьи, «чернобыльцы» и лица, уволенные с военной службы. Правительство хочет реформировать всю систему спецпенсий, введя отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.179
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
Львам — «Король Пентаклей», Овнам — «Туз Жезлов», а Тельцам — «Иерофант»: Таро-прогноз и советы карт на 13 июля