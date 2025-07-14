Планировали теракты в Полтаве и Днепре: в Украине задержаны агенты россии (фото)

В Украине продолжается борьба с коллаборантами. Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Полтаве и Днепре. По результатам спецоперации задержаны два агента российской военной разведки, которые готовили подрывы судей и волонтеров в прифронтовых городах. Об этом сообщили в СБУ.

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«Как установило расследование, заказ российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы, которые уже имели судимость за наркоторговлю и кражи. Во внимание агрессора рецидивистки попали через Телеграм-каналы, где искали „легкие заработки“ после выхода на свободу. Фигурантки получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ)», — говорится в сообщении.

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Чтобы подготовить покушения, агентки разделились.

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«Одна осталась в Полтаве, где начала шпионить по местам работы и проживания потенциальных „целей“, другая — выехала с аналогичной целью в Днепр. После прибытия в областной центр Днепропетровщины одна из агенток получила от куратора координаты СВУ, который был спрятан в багажнике скутера. Затем фигурантка припарковала заминированный транспорт возле авто местного судьи, которого оккупанты планировали взорвать с помощью дистанционной активации взрывчатки. Чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта, агент установила напротив „локации“ телефонную камеру с удаленным доступом для российского гру. Именно в этот момент ее задержали сотрудники СБУ», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве.

«Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили „тестовое“ — подожгли авто украинского воина», — сообщили в СБУ.

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Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Злоумышленницы находятся под стражей.

Как писали «ФАКТЫ», недавно СБУ задержала агентку россии, которая собиралась взорвать популярную гостиницу в Ровно.

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