«Из-за таких „антикоррупционеров“ у нас разрушена государственная служба»: представители фракции Порошенко поддержали подозрение Шабунину

Народный депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко поддержал объявление подозрения главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, обвинив антикоррупционеров в разрушении государственной службы. Об этом он написал в своем посте в соцсетях.

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«Из-за таких „антикоррупционеров“ у нас разрушена государственная служба, введены эти вечные нормы с ПЭП, заниматься бизнесом стало синонимом воровства, а работать на государство и выигрывать тендеры — это вообще сразу криминал», — написал Гончаренко.

Нардеп поделился воспоминаниями о том, как парламент подвергался влиянию таких активистов, как Шабунин, переоценивая их роль.

«В этом есть и моя вина. В Раде все бегали вокруг этих антикоррупционеров, слушали, почему считали, что у них какая-то прямая линия с Обамой, Трампом, Байденом, голосовали любую ерунду, которую они предлагали», — признался он.

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Экс-нардеп и соратница Петра Порошенко Татьяна Черновол также поддержала подозрение, обвинив Шабунина в ослаблении обороноспособности страны из-за блокирования средств для армии.

«Шабунин совершил против Украины большое ЗЛО. Он один из тех, кто привел на мою землю большую войну. Вспомните, как он организовал большое кодло полезных идиотов и 2 года подряд блокировал конфискацию арестованных активов Януковича, которые были расписаны на нужды оборонки в 16 году, когда ни одна страна не помогала нам с вооружением и деньгами», — написала Черновол.

Черновол выразила возмущение из-за поддержки Шабунина со стороны знакомых и усомнилась в его честности, в частности, относительно военной службы.

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«Я чувствую брезгливость к людям, которые пишут посты в поддержку Шабунина… Он ВРАГ… Как он врал о службе, так он врал во всем… Даже Медведчук не смог так удачно сработать против обороны моей страны…

И самое страшное — это ответ на вопрос, почему он так сделал. Я не знаю причины. Особенно страшно подумать, если это ЗЛО он сделал из-за тщеславия. Мол, если это не я „конфискую“, то никто. То есть представьте себе нарциссизм отдельного человечка стоил обороноспособности государства…» — добавила она.

Как сообщалось, известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение Виталию Шабунину подозрения в мошенничестве и хищении имущества.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер, комментируя вручение главе ЦПК Виталию Шабунину подозрения об уголовном правонарушении, отметил, что подозрение Шабунина — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах.

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