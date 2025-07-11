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Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран
Подозрение Шабунину — сигнал о том, что паразитирование на ВСУ не останется без наказания. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Сталкер, комментируя вручение сегодня главе ЦПК Виталию Шабунину подозрения об уголовном правонарушении.
«Подозрение Шабунину — важный сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона „Невидимка“: нельзя паразитировать на ВСУ. Два мира. В одном воины защищают страну, в другом — мошенники мимикруют под защитников, нарушая закон и подрывая веру в ВСУ», — написал «Сталкер».
Ветеран напомнил, что Шабунин формально занимал должность в 207 батальоне ТРО, но в своей части не появлялся. При этом, по словам Сталкера, он получал и денежное довольствие, и ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. Все это время активист был прикомандирован в НАПК и регулярно посещал киевские рестораны, отметил он.
Кроме того, по словам Сталкера, активист долгое время пользовался автомобилем Nissan Pathfinder, ввезенным в Украину как гуманитарная помощь для воинской части А7376. Автомобиль в подразделение не попал, а остался в личном пользовании активиста.
«Ребята по копейке собирают донаты на автомобили. А этот ряженый черт катается по Киеву на джипе, который мог бы спасти не одну жизнь пацанам, и тянет „боевые“ из бюджета, чтобы пропить в ресторане» , — написал Сталкер.
По словам ветерана, дело тянется годами, а правоохранительные органы, в частности НАБУ, неоднократно пытались его закрыть. Однако недавно следователь судья ВАКС отменил очередное постановление о закрытии производства, что открыло путь к вручению подозрения.
«Таким образом, суд еще раз не разрешил НАБУ отмазать от криминала мошенника. Следующим логическим шагом должно было стать подозрение „антикоррупционеру“. Сегодня это произошло» , — подчеркнул он.
В итоге Сталкер отметил, что подозрение обезопасило Виталия Шабунина.
«Подозрение спасло Шабунина от того, чтобы кто-то из наших не вручил ему подозрение „по зубам“. Мы все видим, сколько такой нечисти развелось. И если сейчас ее не почистить по закону, ребята приедут почистят по справедливости», — подытожил он.
Как сообщалось, сегодня ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.
Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.
Напомним, Госбюро расследований в 2024 году зарегистрировало против Виталия Шабунина два уголовных производства: за «уклонение от военной службы» и «подлог документов от НАПК».6
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