41.39 / 41.98 48.59 / 49.26
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Это только начало: популярная певица поразила новостью

16:59 14 июля 2025
Певица Джамала

Популярная певица, победительница «Евровидения-2016» Джамала, развернувшая флаг на крыше дома, поразила новостью. Отныне артистка — академик престижной мировой музыкальной премии «Грэмми». Об этом Джамала написала на своей странице в социальной сети, добавив, что считает это определением своего профессионального авторитета.

«Я — „Грэмми“ академик, — сообщила певица. — Это значит, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards».

Джамала объяснила, почему такой шаг для нее очень важен.

«Потому что это — не просто титул, — написала Джамала. — Это — признание твоего профессионального авторитета. Это — доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это — возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно — это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало».

РЕКЛАМА
Співачка Джамала
"Это не просто титул", - написала Джамала в соцсети

Джамала поблагодарила всех, кто поддерживает и верит в нее на музыкальном пути.

«И я знаю: это только начало», — отметила артистка.

РЕКЛАМА

Поклонники певицы поздравили ее в сети и поделились впечатлением от новости.

​"Горжусь!" — написала певица Юлия Санина.

«Заслуженно! Ты крутая Джа», — поделилась артистка Мамарика.

«Клаааас, топ-новость», — восхитилась рэперша alyona alyona.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали, как популярная певица вместе с обладательницей «Грэмми» создали эмоциональную песню об Украине.

2125

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Победительница 15 сезона кулинарного реалити «МастерШеф» Нэнси Топко

«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Карты Таро, фото из открытых источников

Тельцам — «Маг», Ракам — «Высший Суд», а Козерогам — «Луна»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июля

Кабачки, фото скриншот видео

Сочные, вкусные и очень нежные: Иван Янюк рассказал, как лучше приготовить кабачки, пока сезон

Следующий материал
Новости партнеров