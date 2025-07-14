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Это только начало: популярная певица поразила новостью
Популярная певица, победительница «Евровидения-2016» Джамала, развернувшая флаг на крыше дома, поразила новостью. Отныне артистка — академик престижной мировой музыкальной премии «Грэмми». Об этом Джамала написала на своей странице в социальной сети, добавив, что считает это определением своего профессионального авторитета.
«Я — „Грэмми“ академик, — сообщила певица. — Это значит, что теперь я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards».
Джамала объяснила, почему такой шаг для нее очень важен.
«Потому что это — не просто титул, — написала Джамала. — Это — признание твоего профессионального авторитета. Это — доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это — возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно — это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало».
Джамала поблагодарила всех, кто поддерживает и верит в нее на музыкальном пути.
«И я знаю: это только начало», — отметила артистка.
Поклонники певицы поздравили ее в сети и поделились впечатлением от новости.
"Горжусь!" — написала певица Юлия Санина.
«Заслуженно! Ты крутая Джа», — поделилась артистка Мамарика.
«Клаааас, топ-новость», — восхитилась рэперша alyona alyona.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как популярная певица вместе с обладательницей «Грэмми» создали эмоциональную песню об Украине.2125
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