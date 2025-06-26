Обязательно вернемся: Джамала развернула флаг на крыше дома

Популярная певица, победительница конкурса «Евровидение-2016» Джамала, поразившая изменениями, трогательно поздравила с Днем крымскотатарского флага. Артистка поднялась на крышу многоэтажки в центре Киева, развернула свой национальный флаг и обратилась со словами поддержки к крымскотатарскому народу. Фотографии и пост она выложила на своей странице в социальной сети. Напомним, в 2024 году россияне забрали родительский дом певицы в Крыму.

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«Крымскотатарский флаг — это память, которая не исчезает, — написала Джамала. — Боль, которая превратилась в силу. Любовь к Крыму, которая не поддается забвению.

Мы есть. Мы были. Мы будем.

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С детства этот флаг развевался у нас дома.

Для меня — он о песнях, о памяти, о доме, куда мы обязательно вернемся".

Поклонники поддержали певицу в комментариях и добавили, что также верят в возвращение в Крым.

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«Пусть вечно развевается над свободным Крымом!» — пожелали в сети.

«Лучшие воспоминания детства из любимого Крыма», — признались подписчики.

«Вернемся домой обязательно», — уверены в сети.

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Напомним, Джамала выпустила мистический клип на старинную крымскотатарскую песню.

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