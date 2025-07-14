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Спорт

Чемпиона россии по футболу развели на огромные деньги

14:18 14 июля 2025
Заур Хапов

Чемпион россии и Грузии по футболу, известный российский экс-вратарь 60-летний Заур Хапов, тренирующий голкиперов московского «Локомотива», стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Ранее «гаишник» и компания развели олимпийского чемпиона почти на 100 тысяч долларов.

По данным источника, Хапову начали названивать с 20 июня. Аферисты звонили тренеру на телефон, писали в Telegram, представляясь то сотрудниками федерального казначейства, то силовиками. Хапова обманывали почти месяц и в конце концов убедили, что мошенники могут получить доступ к его банковским счетам, а значит, деньги нужно снять и положить куда-то в более безопасное место. Например, отдать курьеру.

В июле тренер несколько раз встречался с курьерами и передавал им свои накопления. Одна из таких встреч, по данным источников, прошла у бывшего вратаря дома. Всего Хапов передал 11,7 млн рублей (около 150 тысяч долларов!) и лишь после догадался, что денег он больше не увидит.

Напомним, что Заур Хапов — чемпион россии в составе «Алании», чемпион Грузии во вратарском свитере «Иберии» и обладатель кубка рф в рядах «Локомотива». В составе сборной россии голкипер провел три матча.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста сборной россии развела на огромные деньги бывшая жена-мошенница.

Фото риа «новости»

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