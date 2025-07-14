- 16:30 Если Украина падет, это будет эпическим стратегичским поражением Запада: в Британии предупреждают о катастрофе
- 16:26 Аренда квартир подорожала на 4,5% с начала года: где самые высокие цены в Украине
- 15:59 В Карпатах произошло землетрясение: что известно
- 15:31 Оккупантам приготовиться: какое оружие Германия пообещала Украине
- 15:29 Зеленский меняет правительство: кому президент предложил должность премьер-министра
- 15:14 Не обменяют — месть неотвратима: эксперт о ликвидации киллеров фсб
- 15:13 ORIGAMI for UKRAINE при поддержке Фонда Андрея Матюхи останется в Киеве до конца теплого сезона
- 15:01 50 тысяч грн за рождение ребенка: Кабмин принял важное решение
- 14:32 Почему россия усиливает атаки на Украину: объяснили военные эксперты
- 14:18 Чемпиона россии по футболу развели на огромные деньги
- 14:17 Умер режиссер фильма «Экипаж»
- 14:06 Оккупанты атаковали Шостку дронами и КАБами: есть погибшие и раненые
Чемпиона россии по футболу развели на огромные деньги
Чемпион россии и Грузии по футболу, известный российский экс-вратарь 60-летний Заур Хапов, тренирующий голкиперов московского «Локомотива», стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Ранее «гаишник» и компания развели олимпийского чемпиона почти на 100 тысяч долларов.
По данным источника, Хапову начали названивать с 20 июня. Аферисты звонили тренеру на телефон, писали в Telegram, представляясь то сотрудниками федерального казначейства, то силовиками. Хапова обманывали почти месяц и в конце концов убедили, что мошенники могут получить доступ к его банковским счетам, а значит, деньги нужно снять и положить куда-то в более безопасное место. Например, отдать курьеру.
В июле тренер несколько раз встречался с курьерами и передавал им свои накопления. Одна из таких встреч, по данным источников, прошла у бывшего вратаря дома. Всего Хапов передал 11,7 млн рублей (около 150 тысяч долларов!) и лишь после догадался, что денег он больше не увидит.
Напомним, что Заур Хапов — чемпион россии в составе «Алании», чемпион Грузии во вратарском свитере «Иберии» и обладатель кубка рф в рядах «Локомотива». В составе сборной россии голкипер провел три матча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста сборной россии развела на огромные деньги бывшая жена-мошенница.
Фото риа «новости»
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля