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ORIGAMI for UKRAINE при поддержке Фонда Андрея Матюхи останется в Киеве до конца теплого сезона
Фасад Музея истории города Киева продолжит украшать арт-инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, созданная при содействии Фонда Андрея Матюхи. Художественный проект из 5000 птиц из металлизированной бумаги был реализован весной 2025 года как символ международной поддержки Украины.
За первые месяцы экспозицию, созданную в рамках сотрудничества мэрий Брюсселя и Киева, увидели более 20 тысяч посетителей музея и десятки тысяч прохожих. Автор инсталляции — бельгийский художник Шарль Кайсин, известный сотрудничеством с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch. В создании птиц принимали участие воспитанники Киевского дворца детей и юношества.
Проект получил широкую огласку и за пределами Украины. Более 40 публикаций появилось в медиа и социальных сетях, из них 10 — на международных платформах, а материалы музея собрали около 200 тысяч просмотров. Инсталляцию лично посетили посол Испании, мэр Осло, вице-мэр Лейпцига и многие другие почетные гости.
На сегодняшний день уже собрано более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из киевских реабилитационных центров. Часть средств готовится к передаче. Автор инсталляции Шарль Кайсин отметил, что каждый может присоединиться к масштабному сбору, приобретя птичку за 10 евро.
«Эти птицы стали символом партнёрства, которое переросло в подлинную европейскую солидарность. ORIGAMI for UKRAINE — пример культурной инициативы, сочетающей красоту и важную благотворительную цель», — подчеркивает основатель фонда Андрей Матюха.15
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