Фонд Андрея Матюхи поддержал передачу медоборудования для детской больницы

Национальная детская специализированная больница «Охматдет» в феврале получила новую систему Thompson. Это оборудование позволяет повысить качество хирургических вмешательств. Его стоимость составила 2,22 миллиона гривен. Закупка стала возможной благодаря совместной работе двух благотворительных инициатив — Фонда Андрея Матюхи и Good Donations. По словам медиков, система уже используется на практике. В течение двух месяцев после установки было проведено более 60 операций. Об этом сообщил заведующий отделением неотложной хирургии Роман Жежера. Он уточнил, что пациентами стали дети с тяжелыми диагнозами, среди которых — онкологические заболевания, врожденные патологии и травмы, связанные со взрывами.

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Отделение ургентной хирургии «Охматдета» работает круглосуточно и без выходных, оказывая медицинскую помощь детям из всех регионов Украины. Ежегодно здесь проводят более 300 оперативных вмешательств с использованием этой современной ретракторной системы.

Как работает система и почему ее выбрали

Оборудование позволяет надежно фиксировать операционное поле. Это дает возможность хирургу лучше видеть зону вмешательства и действовать точнее. К преимуществам системы Thompson относятся:

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свободные руки хирурга без необходимости сторонней поддержки;

стабильное поле зрения на протяжении всей операции;

сокращение времени проведения процедуры;

меньшая нагрузка на медицинскую команду;

снижение риска травмирования тканей.

Система Thompson позволяет улучшить качество хирургических вмешательств

В детской хирургии такие факторы имеют решающее значение. Врачи могут работать с большей точностью, что влияет на безопасность пациента. При поддержке таких инициатив, как те, которые реализует Андрей Матюха, медучреждения получают необходимые ресурсы без задержек.

Оборудование для различных медицинских направлений

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Универсальность системы позволяет применять ее в нескольких отраслях хирургии. В частности, она используется при операциях в брюшной полости, вмешательствах в грудной клетке, нейрохирургических процедурах, онкологическом лечении, ортопедических манипуляциях.

Универсальность системы позволяет применять ее в нескольких отраслях хирургии

Такая широкая сфера применения позволяет использовать систему Thompson в различных клинических случаях. Это особенно важно в больнице, которая принимает детей со всей страны. По словам персонала, оборудование быстро стало неотъемлемой частью их работы.

Другие проекты, к которым присоединился фонд Андрея Матюхи

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Передача системы состоялась в рамках нескольких социальных инициатив. В мае была поддержана арт-инсталляция ORIGAMI for UKRAINE.

Кроме того, фонд Андрея Матюхи оказал помощь пострадавшим в Кривом Роге. Речь идет об обстреле, который произошел 4 апреля 2025 года. В поддержку семей, потерявших близких, был передан один миллион гривен. Это решение стало ответом на трагическое событие, которое затронуло многих.

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