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Тельцам — «Маг», Ракам — «Высший Суд», а Козерогам — «Луна»: Таро-прогноз и советы карт на 15 июля
Пока Стрельцы решают, как им быть осторожнее с деньгами, а Козероги ждут приятной прибыли, представители других знаков зодиака оценивают свои шансы на завтрашний день.
Вторник, 15 июля, обещает как гарантированно приятные, так и не совсем ожидаемые события, пишет сайт с прогнозами.
Овен — «Десятка Мечей»
Овны могут почувствовать тревогу — возможно, из-за разочарования или осознания потери. Важно не зацикливаться на тяжелых эмоциях и постараться увидеть шанс на очищение. Вам предстоит сделать выбор, от которого многое зависит.
Совет карт — Не позволяйте страху парализовать вас. Конец чего-то — это всегда начало чего-то нового.
Телец — «Маг»
Тельцам завтра нужно поработать, чтобы добиться желаемого. Может быть, даже начать все с нуля, если вы уверены в себе. В словах будьте осторожны, чтобы не задеть чувство близких. Постарайтесь не быть слишком резкими, ведь правда может ранить.
Совет карт — Используйте свою энергию разумно.
Близнецы — «Четверка Пентаклей»
Близнецам следует не цепляться за прошлое, отказываясь идти вперед. Возможно, вас удерживают ограничивающие страхи или убеждения. Если вы решитесь разрушить рамки, откроются новые горизонты. Совет карт — Решитесь сделать шаг к свободе.
Рак — «Высший Суд»
Раков ждет мощный эмоциональный толчок, который может изменить их взгляды на жизнь. Возможно, вы столкнетесь с ситуацией, в которой нужно будет переосмыслить свои ценности. Это отличный момент, чтобы оставить обиды позади и начать строить что-то новое.
Совет карт — Не сопротивляйтесь изменениям.
Лев — «Двойка Жезлов»
Львы на пороге выбора, от которого будет зависеть будущее. Нужно определиться — оставить все как есть или рискнуть ради новых перспектив. Вам нельзя медлить — промедление может привести к упущенной возможности.
Совет карт — Ваша сила — в решимости. Даже если решение будет непростым, оно откроет перед вами новые горизонты.
Дева — «Пятерка Кубков»
Девы могут ощутить эмоциональный спад и разочарование. Но далеко не все потеряно. Перед вами еще остаются возможности, просто вы их пока не видите. Пора отпустить прошлое и сфокусироваться на том, что у вас осталось.
Совет карт — Вы сильнее, чем думаете о себе, и это всегда поможет вам двигаться вперед.
Весы — «Паж Пентаклей»
Весы будут особенно уязвимы к чужому влиянию — к советам, давлению или критике. Но пора брать ответственность в свои руки и перестать полагаться на других. Вы справитесь, даже если это требует усилий.
Совет карт — День будет благоприятным для первых шагов к финансовой и личной независимости.
Стрелец — «Повешенный»
Стрельцам придется остановиться и наблюдать. Внешнее бездействие для вас обернется внутренним ростом. Не пытайтесь все исправить немедленно — дайте ситуации созреть.
Совет карт- Не ускоряйте события.
Козерог — «Месяц»
Козерогам не стоит доверять слухам и не делать поспешных выводов. Успех может прийти, но из-за сомнений и внутренних мучений. Прислушайтесь к своей интуиции — она подскажет больше логики.
Совет карт — День может стать для вас судьбоносным, если вы не испугаетесь неясности.
Водолей — Тройка Кубков
Водолеев ждут волнения в личной жизни — возможное охлаждение чувств или неискренность. Старайтесь спокойно разобраться в ситуации. Возможно, вы просто не замечаете, как сильно изменились сами, и теперь видите все иначе.
Совет карт — День потребует от вас душевной честности.
Рыбы — «Двойка Мечей»
Рыбы будут перед выбором. Внутренний конфликт может избавить вас от сна, энергии и мотивации. Не откладывайте важные разговоры и не прячьтесь от проблемы. Чем дольше вы тянете, тем сложнее будет принять решение. Прислушивайтесь к интуиции, а не только к аргументам разума.
Совет карт — Будьте честны с собой и у вас все получится.
А что обещает восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля, читайте на сайте «ФАКТОВ».2777
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