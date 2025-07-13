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СБУ ликвидировала российских агентов, убивших в Киеве полковника спецслужбы Воронича (видео)
В СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые на днях в Голосеевском районе столицы убили полковника Службы безопасности Ивана Воронича.
В СБУ отметили, что агентов российских спецслужб, которые по заданию фсб рф совершили убийство, ликвидировали во время проведения спецоперации.
«Агентурно-боевая группа фсб рф была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего побратима полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!» — отметил глава СБУ Василий Малюк.
Было установлено, что Ивана Воронича убили мужчина и женщина. По указанию куратора они следили за сотрудником СБУ, установили его график дня и маршруты передвижения, а впоследствии достали из схрона пистолет с глушителем.
Киллеры пытались «залечь на дно», но их место нахождения в Киевской области было установлено правоохранителями.
Спецоперацию по их задержанию проводили утром в воскресенье, 13 июля. Члены агентурно-боевой группы фсб рф оказали сопротивление и были ликвидированы. По данным Нацполиции, киллеры — граждане другой страны, которую правоохранители не называют.
Полковник Иван Воронич был офицером Центра специальных операций «Альфа» СБУ и работал в спецслужбе десятилетия. Его подразделение, в частности, сыграло ключевую роль в операции ВСУ на Курщине.
Фото из открытых источников425
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