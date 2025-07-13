41.48 / 41.94 48.66 / 49.22
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ ликвидировала российских агентов, убивших в Киеве полковника спецслужбы Воронича (видео)

11:14 13 июля 2025
Убийц полковника Воронича ликвидировала СБУ. Фото из открытых источников

В СБУ сообщили о ликвидации киллеров, которые на днях в Голосеевском районе столицы убили полковника Службы безопасности Ивана Воронича.

В СБУ отметили, что агентов российских спецслужб, которые по заданию фсб рф совершили убийство, ликвидировали во время проведения спецоперации.

«Агентурно-боевая группа фсб рф была заранее маршрутирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего побратима полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!» — отметил глава СБУ Василий Малюк.

РЕКЛАМА


Было установлено, что Ивана Воронича убили мужчина и женщина. По указанию куратора они следили за сотрудником СБУ, установили его график дня и маршруты передвижения, а впоследствии достали из схрона пистолет с глушителем.

Киллеры пытались «залечь на дно», но их место нахождения в Киевской области было установлено правоохранителями.

Спецоперацию по их задержанию проводили утром в воскресенье, 13 июля. Члены агентурно-боевой группы фсб рф оказали сопротивление и были ликвидированы. По данным Нацполиции, киллеры — граждане другой страны, которую правоохранители не называют.

РЕКЛАМА

Полковник Иван Воронич был офицером Центра специальных операций «Альфа» СБУ и работал в спецслужбе десятилетия. Его подразделение, в частности, сыграло ключевую роль в операции ВСУ на Курщине.

Фото из открытых источников

425

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля 2025 года

Быкам важно проявить инициативу, а Драконам — не поддаваться эмоциям: восточный гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Шабунин получил подозрение от ГБР, фото из открытых источников

Подозрение Шабунину — предупреждение для всех, кто «воюет» в ресторанах, — ветеран

Огурцы, фото из открытых источников

Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)

Унитаз отмывается с помощью лимонной кислоты, фото https://enviro-master.com/

Натрите этим стенки унитаза и не придется его часами оттирать от мочевого камня

Следующий материал
Новости партнеров