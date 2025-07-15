41.43 / 41.98 48.60 / 49.24
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сказка закончилась: у принца Гарри и Меган Маркл серьезные финансовые проблемы

18:32 15 июля 2025
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Getty Images

Новости о финансовых трудностях Меган Маркл и принца Гарри вызывают удивление. Королевский эксперт Эстер Крауке недавно рассказала, что вступление Меган в королевскую семью вызвало культурный конфликт, который ее разочаровал, в то время как их, как сообщается, чистый капитал в 60 миллионов долларов сейчас исчерпан. Поклонники могут быть поражены, услышав, что Сассексы борются с финансовыми проблемами, пишет Marca.

Когда Меган вышла замуж за Гарри в 2018 году, она очаровала королеву Елизавету II своими блеском и шиком, которые были названы «глотком свежего воздуха». Но Крауке говорит, что «культурный конфликт» все испортил. Меган, ожидавшая жизни миллиардера, считала «сниженный статус» Гарри менее гламурным, и ей было трудно принять жесткую королевскую роль. Король Чарльз, как сообщается, назвал Гарри «побитым», что сигнализирует о скептицизме дворца.

Это перекликается с предыдущими напряженными ситуациями, такими как ссора Меган из Кейт Миддлтон в 2018 году, которая испортила ее прием. В отличие от первоначального восторга общественности, ее пребывание в королевской семье стало грубым пробуждением и подготовило почву для отхода от дел Меган и Гарри в 2020 году.

После этого они получили контракт с Netflix на 100 миллионов долларов на такие проекты, как «Гарри и Меган» и «С любовью, Меган», а также контракт Spotify на 20 миллионов долларов на «Архетипы и признание женщины-основательницы».

РЕКЛАМА

Но Spotify отказался от них за невыполнение «показателей производительности», заставив Меган перейти в Lemonada Media. Ее инвестиции в Clevr Blends и джемы As Ever окупаются, но их фонд Archewell Foundation сокращает персонал.

Поскольку срок действия их контракта с Netflix истекает в 2025 году, источники говорят, что у них «заканчиваются деньги» и персонал.

История неудачи Сассексов и их финансовые проблемы — это дикий поворот сюжета для поклонников, ожидающих беспроблемной жизни после королевского правления. Спасут ли их новые начинания или это проверка реальностью? Гарри и Меган все еще работают, но ставки высоки.

Между тем, как сообщалось ранее, поклонники Меган Маркл отметили ее новое достижение.

РЕКЛАМА

Читайте также: Только ступенька к славе и богатству: принц Уильям о Меган Маркл и Гарри

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

560

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Этот период будет непростым для одних и очень щедрым для других, фото из открытых источников

Овнам и Тельцам — бонусы, Скорпионам — подработка: финансовый гороскоп на неделю 14 — 20 июля

Победительница 15 сезона кулинарного реалити «МастерШеф» Нэнси Топко

«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Как эффективно отмыть унитаз - Средство для очищения унитаза - Фото: The Spruce

Отмоет не только посуду, но и грязный унитаз: уникальное средство для очищения

Надя Дорофеева в больнице

Я не знаю, как вывозить: популярная певица призналась в проблемах со здоровьем

Следующий материал
Новости партнеров