Сказка закончилась: у принца Гарри и Меган Маркл серьезные финансовые проблемы

Новости о финансовых трудностях Меган Маркл и принца Гарри вызывают удивление. Королевский эксперт Эстер Крауке недавно рассказала, что вступление Меган в королевскую семью вызвало культурный конфликт, который ее разочаровал, в то время как их, как сообщается, чистый капитал в 60 миллионов долларов сейчас исчерпан. Поклонники могут быть поражены, услышав, что Сассексы борются с финансовыми проблемами, пишет Marca.

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Когда Меган вышла замуж за Гарри в 2018 году, она очаровала королеву Елизавету II своими блеском и шиком, которые были названы «глотком свежего воздуха». Но Крауке говорит, что «культурный конфликт» все испортил. Меган, ожидавшая жизни миллиардера, считала «сниженный статус» Гарри менее гламурным, и ей было трудно принять жесткую королевскую роль. Король Чарльз, как сообщается, назвал Гарри «побитым», что сигнализирует о скептицизме дворца.

Это перекликается с предыдущими напряженными ситуациями, такими как ссора Меган из Кейт Миддлтон в 2018 году, которая испортила ее прием. В отличие от первоначального восторга общественности, ее пребывание в королевской семье стало грубым пробуждением и подготовило почву для отхода от дел Меган и Гарри в 2020 году.

После этого они получили контракт с Netflix на 100 миллионов долларов на такие проекты, как «Гарри и Меган» и «С любовью, Меган», а также контракт Spotify на 20 миллионов долларов на «Архетипы и признание женщины-основательницы».

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Но Spotify отказался от них за невыполнение «показателей производительности», заставив Меган перейти в Lemonada Media. Ее инвестиции в Clevr Blends и джемы As Ever окупаются, но их фонд Archewell Foundation сокращает персонал.

Поскольку срок действия их контракта с Netflix истекает в 2025 году, источники говорят, что у них «заканчиваются деньги» и персонал.

История неудачи Сассексов и их финансовые проблемы — это дикий поворот сюжета для поклонников, ожидающих беспроблемной жизни после королевского правления. Спасут ли их новые начинания или это проверка реальностью? Гарри и Меган все еще работают, но ставки высоки.

Между тем, как сообщалось ранее, поклонники Меган Маркл отметили ее новое достижение.

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Фото: Getty Images

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