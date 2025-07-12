Мечты об американской светской жизни не сбылись: Меган Маркл снова в ярости

Меган Маркл подтвердила, что ее попытки вписаться в американское высшее общество тщетны. Источник, близкий к герцогине Сассекской, недавно заявил, что она возмущена тем, что ее не пригласили на свадьбу американского предпринимателя Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл провели время с Джеффом Безосом и Лорен Санчес в 2024 году, этого оказалось недостаточно, чтобы укрепить отношения между двумя парами, пишет Catalunya.

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Меган попыталась восстановить связь со своими американскими корнями, переехав в Калифорнию после определенного периода жизни в Великобритании. Доказательством этого является заявление, опубликованное Маркл о своем сыне, принце Арчи, и одной из традиций, которые перенял малыш. Бывшая актриса хотела показать, что она остается привязана к американской истории, празднуя 4 июля со своими детьми.

Таким образом, она подчеркивает, что, несмотря на свои британские корни, и Арчи, и Лилибет придерживаются американских традиций. Меган отпраздновала День Независимости, выпекая кексы в цветах американского флага. Эта традиция, как она объяснила, родилась с ее второго свидания с принцем Гарри.

Она также испекла торт с датой 4 июля и поздравительным посланием к этому дню.

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«Теперь наши дети соблюдают традицию, с Днем Независимости!» — написала она.

Меган хочет, чтобы и ее дочь, и принц Арчи знали и уважали свое происхождение со стороны матери. Это цель, которую она уже воплотила в жизнь, и которая определит будущее ее детей.

Меган Маркл не просто испекла кексы на 4 июля. Она позаботилась о том, чтобы и Лилибет, и принц Арчи участвовали в мероприятиях, связанных с этим праздником. Для герцогини Сассекской важно, чтобы ее дети знали свое происхождение и историю Соединенных Штатов.

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В предыдущие годы супруги вместе со своими детьми также участвовали в торжествах, посвященных этой дате.

Хотя Гарри сохраняет связи с Соединенным Королевством, он признался, что ему нравится жить в Соединенных Штатах. Прежде всего потому, что у его детей — принцессы Лилибет и принца Арчи, гораздо больше свободы, чем под гнетом королевских обязанностей.

Тем временем, как писали «ФАКТЫ», все чаще говорят о том, что принц Гарри несчастлив в США, а Меган Маркл встревожена слухами об этом.

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