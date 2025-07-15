Исцеляющий сад: эти растения обязательно надо посадить рядом с домом

Выращивание цветов и других растений исцеляет человеческую душу. К такому выводу пришли психологи во многих странах мира. Сегодня даже появилось понятие экопсихология — это отрасль психологии, изучающая влияние природы на психологическое состояние человека.

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Считается, что для врачевания души в вашем саду должны обязательно расти лаванда и мята.

Конечно же, все должно начинаться с цветения первоцветов. Столь же необходимо посадить хризантемы, которые будут цвести до самой зимы.

Очень важно продумать палитру оттенков. Позаботьтесь, чтобы в вашем саду с ранней весны до поздней осени росли желтые и оранжевые цветы — они создают особо оптимистичную атмосферу. Конечно, они идеально сочетаются с розовыми, малиновыми, красными цветами.



Считается, что плетистые розы и подсолнухи привлекают птиц. Посадив эти цветы, вы сможете наслаждаться птичьим пением.

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Работая в саду, вы не только дышите свежим воздухом и проявляете физическую активность, но и на время забываете о проблемах. Также сад может восстанавливать веру в чудеса, если вы ее утратили.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что делать, чтобы цветы, например пионы, дольше стояли в вазе.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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