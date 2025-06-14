Пионы вянут в вазе: с этим трюком они будут радовать вас дольше

Срезанные цветы могут стать фантастическим украшением для любого интерьера. Пионы — одни из самых популярных растений этого типа. Многие задают себе вопрос, что делать, чтобы цветы дольше стояли в вазе. Оказывается, есть хитрый способ.

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Во-первых, после того, как мы принесем пионы домой, нужно выполнить определенную процедуру. Сначала мы избавляемся от лишних листьев. Затем обрезаем кончики, накрываем цветы бумагой и опускаем их концы в кипяток. Когда вода остынет, нам следует вынуть пионы и срезать стебли выше линии заваривания. Пионы следует поставить в вазу с большим количеством воды. Более того, эту вазу следует разместить подальше от интенсивно солнечных мест. Также следует помнить о регулярной замене воды, обрезке кончиков и мытье вазы, пишет издание Kobieta.

Любители цветоводства обязательно рассматривают возможность посадки пионов в своих садах. Оказывается, эти растения не очень сложны в уходе. Однако следует придерживаться определенных правил. Есть несколько полезных советов, которые помогут вам ухаживать за пионами в вашем саду.

Регулярный полив пионов является залогом их хорошего цветения — растения обильно поливают раз в неделю — в периоды засухи полив можно осуществлять дважды в неделю.

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Во время цветения надо избавляться от отцветших соцветий, в то время как ранней весной, перед началом вегетации, следует провести санитарную обрезку. Пионы следует удобрять удобрениями для цветущих растений — летом лучше избегать средств, содержащих большое количество азота.

Тем, кто выращивает в саду розы, советуем в июне подкормить их продуктами, которые есть в каждой кухне.

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