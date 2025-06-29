О «карликах», рожках из «космоса» и не только: самый известный селекционер ирисов Алла Черногуз о том, как создает новые сорта

Еще 15 лет назад на месте оазиса, созданного руками неутомимой семьи Федора и Аллы Черногуз в селе Погребы бывшего Глобинского, а теперь Кременчугского района на Полтавщине, была свалка. Он — юрист, она — учительница математики из Киева — решили перебраться на прародину женщины, чтобы иметь больше пространства для воплощения своих идей. Дачный участок под Киевом стал им маловат после того, как Алла увлеклась селекцией ирисов . Сейчас этим прекрасным цветам отведено видное место на 25 сотках подворья. Их около 600 сортов! Примерно столько же, как в Национальном ботаническом саду имени Н. Н Гришко НАН Украины, где ежегодно устраивают Всеукраинскую выставку бородатых ирисов, на которую съезжаются коллекционеры и селекционеры со всей Украины. Низкорослые и высокорослые растения занимают отдельные участки, а также натыканы на каждом свободном клочке земли. Самая же большая плантация, куда Алла не допускает практически никого, имеет научное назначение. На ней она высаживает гибриды, которые в ходе многолетних скрещиваний становятся новыми сортами. Всего на ее счету более 200 новых сортов различных классов, зарегистрированных Американским союзом ирисов. Алла Черногуз — одна из лучших оригинаторов ирисов Украины, соучредитель первой общественной организации цветоводов «Украинский Союз Ириса». Среди выведенных ею сортов — настоящие шедевры мирового уровня, отмеченные высокими наградами. Она работает над усовершенствованием «Высоких бородатых», «Карликовых бородатых» и ирисов «Спуриа» — экзотической для Украины культуры. У нее есть сеянцы, которым уже по 12 лет, но она еще не регистрирует их, потому что хочет добиться лучшего результата.

«Танго журавлей» и «Вино Разлуки»

— Осторожно, не зацепите коробочку! — предупреждает Алла Михайловна. Она делает исключение для корреспондента «ФАКТОВ», приглашая в свою лабораторию. — Я ею дорожу, как зеницей ока. Не дай Бог сбить ее. Потеряется год, два, пять, а то и вообще будет потерян сорт. В этой коробочке находятся семена от скрещивания. Когда ирисы зацветают, я хожу между ними с пинцетом — тычинки с рыльцами соединяю. Таким образом добиваюсь чего-то уникального. Каждое из зернышек в этих коробочках, которые образуются после завершения сезона цветения, прорастая, несет свой особый ген, влияющий на цветовую гамму, размер цветка. Но заранее этого нельзя предсказать. Только через три года сеянец даст цветок, и я буду присматриваться к нему еще лет пять, чтобы отбирать лучшие, оригинальные, чтобы дальше совершенствовать. Создание нового сорта занимает лет десять.

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Те самые коробочки, которыми так дорожит селекционер

Замечаю на отдельных стеблях тоненькие ленты голубого и красного цветов. Оказывается, Алла голубым цветом отмечает, какой сеянец выбросить, потому что он не стоит размножения, а красным — тот, который может стать «строительным материалом» для нового сорта. Пока сорт формируется, она скрупулезно ведет его родословную. Чем разнообразнее сеянцы из одной комбинации, тем интереснее работа у селекционера, потому что есть из чего выбирать лучшее.

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Алла Черногуз сосредоточилась над созданием сортов космического поколения.

— Тип ирисов с пространственным удлинением бородок (петалоидов или рожек) в мире принято называть сортом космического поколения, — объясняет хозяйка уникальной плантации. — Далеко не каждый цветок ириса имеет такую бородку, которая, по сути, представляет собой дополнительный маленький кудрявый цветочек. Впервые такие сорта начали появляться в каталогах американских оригинаторов в конце прошлого века. Затем ведущим направлением селекции стали сорта с кружевными и сильно гофрированными цветками. Но сегодня на пике популярности в мире снова «космос». Самый известный и самый узнаваемый космический сорт в моей селекции — «Танго Журавлей»: нежный, персиково-розовый, с огромными гофрированными петалоидами. Отличается мощным стройным стеблем, на котором цветки, раскрываясь, не перекрывают друг друга.

Космический сорт «Танго Журавлей»

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«Рожки» — более длинные или более короткие — имеют сорта «Гуцулка Ксеня» (с нежно-розовыми цветками), «Сестра Лыбидь» (с жемчужно-розовыми), «Любава» (с оливково-медовыми), «Росава» (с терракотово-желтыми), «Вино Разлуки» (с сине-голубыми), «Казацкое Копье» (с изысканными бархатно-шоколадными), «Соломия Крушельницкая» (с сочно фиалковым)…

Другое важное направление деятельности оригинатора из Погребов — селекция ирисов «Спуриа», которой никто в Украине больше не занимается. Родиной спурий считают степные районы Южной Азии, где они часто встречаются в дикой природе. По сравнению с бородатыми культура этого ириса очень молодая. Это любимые півники (таково украинское ботаническое название ирисов) пани Аллы. Она зарегистрировала уже около 30 своих сортов и каждым из них гордится. Основные признаки спурии — узкие длинные листья, особое пятно-сигнал желтого цвета вместо бородки, а также стройный, стреловидный цветонос, поэтому они хорошо смотрятся в букетах. К тому же цветут позже бородатых, чем продлевают ирисовый сезон.

Алла Черногуз возле плантации ирисов "Спуриа"

Один из последних зарегистрированных Аллой Черногуз сорт из этой серии называется UNIVER. Она назвала его так в честь Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, который закончила.

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Поскольку ирисов красного цвета не существует, селекционер, чтобы добиться сходства с цветом главного корпуса престижнейшего вуза Украины, остановилась на очень темном пурпурно-коричневом. Фолы (нижние лепестки) «Универа» вишнево-пурпурные, густо испещрены темно-пурпурными жилками, образующими по краю сплошную кайму. Сорт отличается длительным цветением и крупными цветами.

Сорт «Универ» отличается продолжительным цветением и крупными цветами

Должен был появиться «Василий Зинкевич»: особенности регистрации сортов в честь известных людей

— Придумать название нового сорта для меня большая проблема, — признается оригинатор ирисов. — На моем экспериментальном участке растет штук пять гибридных сеянцев, которые можно уже регистрировать, но еще нет для них названия… Один из них, самый крупный, сын предлагает назвать «КолОссом».

— У вас есть целая серия ирисов, названная в честь выдающихся украинцев…

— Первым появился сорт «Раиса Кириченко», ему уже лет пятнадцать. Я давняя поклонница таланта артистки, своей землячки, которая жила неподалеку, в Корещине. Больше всего она запомнилась мне в ярко-бордовом сценическом наряде с белыми рукавами. На такие цвета я и ориентировалась, выводя сорт. Всего у меня Раисе Кириченко посвящено аж три сорта ирисов. Еще есть «Берегиня» и «Чураевна». Все — Высокие бородатые.

Сорт «Раиса Кириченко»

— Муж Раисы Афанасьевны, Николай Михайлович, царство небесное, с удовольствием дал разрешение на регистрацию этих сортов, высадил их на своем подворье в Корещине, где теперь действует музей-усадьба «Мамина вишня», — продолжает селекционер. — По правилам, без разрешения человека, в честь которого назван сорт, или его родственников, если он уже умер, регистрация невозможна.

Ирисы сорта "Раиса Кириченко"

Кстати, у меня долго рос очень хороший сеянец, который я хотела назвать «Василий Зинкевич». К сожалению, так и не получила согласия от артиста, хоть как к нему не добивалась. Всем известно, что он ведет довольно закрытый образ жизни.

Зато с Зинкевичем я связала недавно созданный очень красивый сорт «Величавая Княгиня». Это слова из его песни «Моя Украина». А цветет он темно-розово-фиолетово-пурпурным.

Сорт «Величавая Княгиня»

Работая над сортом, посвященным еще одному своему земляку, композитору Александру Билашу, я видела в своем воображении седовласого мужчину с пышной шевелюрой. Добилась белого цвета цветка с синей каймой. Мне очень хотелось, чтобы Олеся, дочь композитора, высадила его возле литературно-мемориального музея Александра Билаша в Градижске, откуда он родом. Она прислушалась к моему пожеланию.

А с сортом, посвященным покойному Семену Антонцу — известному аграрию с Шишатчины, ученому, дважды Герою Украины — было по-другому. В нем преобладает сиреневый цвет, который считается символом Космоса, откуда земля, на которой всю жизнь работал известный земледелец, получает энергию…

Ирис «Деренивская Купель»

Названия «Соломия Крушельницкая, «Павел Дворский», «Степан Гига» — это все о наших талантливых украинцах и расширении ассортимента ирисов украинской селекции. Все это наше, украинское достояние.

— Трудно зарегистрировать сорт?

— Дорого. Регистрация одного стоит 15 долларов, а у меня их уже пару сотен. Вообще, сорт считается сортом, когда он интродуцирован, то есть когда его начинают выращивать в других садах.

— Это ваш бизнес?

— Селекция и бизнес — вещи несовместимые. Я работаю над расширением сортов украинской селекции и убеждена, что отечественные сорта ирисов не хуже, а то и лучше зарубежных. К тому же это огромное моральное удовольствие — созерцать красоту природы, целовать каждый цветочек…

Специально не даю разрастаться кустам, потому что мне нужна земля для научных экспериментов. У меня один скромный куст — это отдельный сорт. То, что меня не интересует, просто выкапываю и рассылаю желающим для озеленения. Правда, муж еще часто высаживает это все у реки, где оно продолжает цвести…

Ирис "Феникс"

— Ирисы не перерождаются?

— Нет, но если их долго не пересаживать, то цветы начнут мельчать, будут терять красоту.

Знаменитая «Розовая Амена» не прижилась, зато нашлась условно черная «Спуриа»

На календаре почти конец июня и сезон ирисов уже закончился. Но на участках Аллы Черногуз некоторые все еще продолжают цвести. Кстати, самый поздний сорт, недавно зарегистрированный оригинатором, называется «Поцелуй июня». Он имеет светло-лавандовый цвет с плечами цвета загара и нежный аромат.

— Я очень довольна нынешним сезоном. В этом году цвело много качественных сеянцев, — говорит хозяйка, демонстрируя мне свою коллекцию, по ходу срывая сухие цветоносы.

На участках Аллы Черногуз некоторые сорта ирисов продолжают цвести до конца июня

— Не люблю засохшие цветы, к тому же они закрывают кусты, — объясняет селекционер. — А вот листья будут стоять зелеными до первых заморозков. После этого срезаю их на высоте примерно десять сантиметров от корневища. Некоторые срезают сразу, как только отцветают. Но это неправильно, потому что листья обеспечивают питание корневищу. Оставлять их на зиму не рекомендую, поскольку в них прячутся всевозможные вредители, подъедающие растения. После чего неопытные цветоводы всю весну «шпигуют» півники разнообразной химией и делятся собственным «опытом» в соцсетях.

— А как вы ухаживаете за своими цветами?

— Те, кто делает бизнес на ирисах, их без конца поливают какими-то стимуляторами, чтобы растения образовывали дополнительные почки, чтобы больше было делений. Я этим не занимаюсь и считаю, что півники должны расти сами по себе. Посадил и забыл. И никакого соседства других растений они не должны бояться.

Но им нужно достаточно солнца, чтобы они обильно цвели. Бородатые ирисы любят нейтральные или слегка щелочные почвы. Очень важно, чтобы почва хорошо отводила воду, потому что застой воды им вредит. А вот в период бутонизации они нуждаются в умеренном поливе.

Я вручную удаляю сорняки, не давая им вырасти, и вовремя выламываю стрелки (цветоносы), чтобы они не гнили.

Со второй половины апреля, как только ирисы начинают расцветать, и до середины июня я каждый день с утра и до вечера возле своих цветов. Устаю, конечно. Но это моя жизнь.

На 25 сотках усадьбы Аллы Черногуз около 600 сортов ирисов

Обращаю внимание, что на многих кустах прицеплены бирки с названиями сорта.

— Это чтобы не ошибиться, — улыбается Алла. — Если человек закажет у меня конкретный сорт, а я случайно отправлю ему другой, то это будет несерьезно…

У меня есть ценители во Франции, в Литве. Кстати, благодаря одному коллекционеру из Литвы я нашла у себя «Спурию» с условно черными цветами. Считала, что потеряла этот гибрид, но мужчина каждый год мне напоминал о нем, и я его нашла. Это сорт «Александр Бондарь», зарегистрированный несколько лет назад, но ошибочно удаленный мной и высаженный за забор…

"Со второй половины апреля, как только ирисы начинают расцветать, и до середины июня я каждый день с утра и до вечера возле своих цветов", - говорит Алла Черногуз

— А какие страны мира являются странами ирисов?

— Австралия, США, Украина, россия. Считается, что самые красивые сорта вывел известный селекционер и оригинатор австралиец Барри Блайз. Много лет он работал над созданием гибридов с типом цветка «Розовая Амена», у которого верх (стандарты) был бы чисто белым, а низ (фолы) — насыщенно розовым. В ходе селекции попутно зарегистрировал несколько сортов. В конце концов подарил перспективные сеянцы американским коллегам, которые продолжили эксперименты над сортом. И вот как-то в каталоге известного американского оригинатора ирисов Томаса Джонсона был представлен именно такой сорт. На фото он мне очень понравился и я не пожалела 90 долларов, чтобы приобрести для себя корневище. Пожалела потом, потому что у меня не сложились с ним отношения. Вообще сорта Блайза, так же как и некоторые американские, в Украине растут плохо: может зацвести, а потом год или два не цвести, а то и вовсе пропасть. У меня в первый год он не зацвел, а потом подгнил. Я его выкопала и посадила в вазон. Уже третий год, а цветов нет…

Хотя другие гибриды из американских садов прекрасно чувствуют себя в Погребах. «Луизианские», например. Я их очень люблю. Один из них выведен мной.

Есть также японские водолюбивые сорта — растут в горшках с водой.

Ирисы везде: и в книге, и в музее

Учителем Аллы Черногуз был столичный художник-график, основоположник популярной селекции карликовых ирисов в Украине Борис Николаевич Правдивый. Работать над ними он начал около тридцати лет назад. Преимущества «карликов» в том, что они быстро разрастаются, очень живописны, рано и обильно начинают цвести, практически не болеют.

Не так давно начали появляться и «карлики» в космическом поколении. Среди них два сорта ученицы Бориса Михайловича: ярко-желтый «Дударик» и «Колыбельная Для Эльфов» также желтого цвета из нынешней интродукции.

Впрочем, рассказывать о цветах, взлелеянных Аллой Черногуз благодаря большой любви и титаническому труду, можно очень долго. Проще зайти в Гугл и посмотреть фото и описание созданных ею неповторимых сортов ирисов, символизирующих мудрость, надежду, веру, вдохновение и ассоциирующихся в разных культурах с чистотой, духовностью, мужеством и защитой. Кстати, совсем недавно, в апреле, Алла Михайловна издала монографическую книгу «Лелею цветок ириса», в которой собраны все ее достижения как селекционера в течение последних 20 лет. Описание этих достижений с замечательными иллюстрациями едва уместилось на 452 страницах. Жаль, тираж солидной книги очень мизерный — всего 100 экземпляров.

В книге «Лелею цветок ириса» Алла Черногуз описала достижения своей селекционной работы

Жаль, но ни один ботанический сад Украины не имеет в своих коллекциях отечественных сортов ирисов, выведенных Аллой Черногуз. Они не обращаются к ней с такой просьбой, а она не хочет навязываться со своими предложениями.

Между тем в отдельно построенном помещении в собственном домовладении при поддержке семьи и друзей женщина создала единственный в Украине Музей ирисов. Он небольшой, но в нем так много интересных экспонатов, что просто пробежаться взглядом по ним не удастся. Что-то из них она сама покупала, что-то ей дарили. Есть вещи, пересланные из Японии и из США. Обязательно на каждой — ирисы. На вышитых и нарисованных картинах, на картине из гранита, на подушках, носках, рюкзаке, посуде, платках, свечах…

Ирисы изображены на каждом экспонате музея

— Что стало толчком к вашему увлечению? — спрашиваю напоследок Аллу Михайловну.

— Если говорить о музейной коллекции, то ее первый экспонат — столовый сервиз с фиолетовыми ирисами — мы с мужем приобрели в начале 2000-х годов в Дарницком универмаге в Киеве, когда я еще увлекалась выращиванием на даче гладиолусов. Но впоследствии мои гладиолусы замерзли. А тогда как-то мы с маленьким сыном возвращались из Погребов домой и по дороге я купила у одной бабушки последний букет ирисов. Они меня привлекли необычным цветом — желтыми стандартами и коричневыми фолами. Они так долго стояли в вазе, пока все цветы не раскрылись. И вот тогда я почувствовала, что хочу посадить ирисы на своем участке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фермере с Полтавщины, который ухаживает за самой большой в Украине долиной краснокнижных шафранов.

Фото автора и предоставлены Аллой Черногуз

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