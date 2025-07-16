На пенсию до 40 лет: кто в Украине становится самым молодым пенсионером

Помимо пенсионных выплат, которые временами превышают 200 тысяч гривен, работники украинской прокуратуры имеют и другие пенсионные льготы. Среди них — возможность раннего выхода на пенсию благодаря выслуге лет, при этом оставаясь на работе.

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Так, по данным «Экономической правды», в Украине насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина — 2 262 — работают, причем 1150 из них не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

При этом, по данным Министерства социальной политики, среди прокуроров-пенсионеров есть 6 человек, которым нет еще и 40 лет. Это возможно благодаря правовой коллизии. «Молодые» прокуроры-пенсионеры через суды добиваются назначения им пенсии по закону 90-х годов, согласно которому для выхода на пенсию хватало 15 лет работы в прокуратуре.

Также через суды прокуроры требуют отмены ограничения максимального размера пенсии и снова-таки требуют назначения пенсии по старому законодательству. В итоге, по данным Минсоцполитики, в Украине есть 1 200 таких прокуроров-пенсионеров со средним размером выплат 50 600 грн в месяц.

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Кроме того, средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных же украинцев выход на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях — в 63 или 65 лет).

Заметим, что с большим отставанием от прокуроров и судей идут ликвидаторы Чернобыльской аварии с инвалидностью, чья пенсия не может составлять меньше 14 тысяч гривен.

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