- 16.07 22:26 Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь
- 16.07 22:02 Секреты кофейного финджана и лукумницы: любителям кофе необходимо их знать
- 16.07 21:44 «Выбрали дураков — не трогайте. Они же дураки»: Зоя Казанжи о том, почему власть воюет с оппозицией, а не с проблемами
- 16.07 21:32 Не ешьте этого много, если у вас диабет: уровень сахара в крови может сильно подскочить
- 16.07 21:02 Никакой звездности: дочь Бена Аффлека поразила скромным выбором одежды
- 16.07 20:45 «В Японии посуда с бабочками популярна неслучайно», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.07 20:33 После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области
- 16.07 20:07 Картофельные пирожки с белыми грибами: приготовьте эту вкуснятину и порадуйте родных
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом в еврокубках проиграло клубу из Хорватии: видеообзор матча
- 16.07 19:54 Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля
- 16.07 19:42 Делают 14 лет: оккупанты спешат бросить против Украины новую технику, но пока она попадает только в аварии и уголовные дела
- 16.07 19:19 Нашел родственников в Италии: популярный комик и военный удивил сеть
На пенсию до 40 лет: кто в Украине становится самым молодым пенсионером
Помимо пенсионных выплат, которые временами превышают 200 тысяч гривен, работники украинской прокуратуры имеют и другие пенсионные льготы. Среди них — возможность раннего выхода на пенсию благодаря выслуге лет, при этом оставаясь на работе.
Так, по данным «Экономической правды», в Украине насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина — 2 262 — работают, причем 1150 из них не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.
При этом, по данным Министерства социальной политики, среди прокуроров-пенсионеров есть 6 человек, которым нет еще и 40 лет. Это возможно благодаря правовой коллизии. «Молодые» прокуроры-пенсионеры через суды добиваются назначения им пенсии по закону 90-х годов, согласно которому для выхода на пенсию хватало 15 лет работы в прокуратуре.
Также через суды прокуроры требуют отмены ограничения максимального размера пенсии и снова-таки требуют назначения пенсии по старому законодательству. В итоге, по данным Минсоцполитики, в Украине есть 1 200 таких прокуроров-пенсионеров со средним размером выплат 50 600 грн в месяц.
Кроме того, средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. Для обычных же украинцев выход на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях — в 63 или 65 лет).
Заметим, что с большим отставанием от прокуроров и судей идут ликвидаторы Чернобыльской аварии с инвалидностью, чья пенсия не может составлять меньше 14 тысяч гривен.245
Читайте нас в Facebook
Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля