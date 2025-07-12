До 390 тысяч в месяц: кто получает самую большую пенсию в Украине

В то время как Кабмин готовится увеличивать минимальную пенсию украинцам на 203 гривны — до 2564 гривен, некоторые украинцы имеют пенсионные выплаты в сотни тысяч. Такую выплату получают благодаря специальным пенсиям.

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Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Даниил Гетманцев, приведя данные из своего запроса в Пенсионный фонд Украины. При этом полученные данные политик попросил разбить на Топ-20 самых больших выплат.

«Цифры шокируют. В первую очередь потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой», — отметил Даниил Гетманцев.

По словам парламентария, самая большая пенсия — у судей. Так, у № 1 в Топ-20 судей-пенсионеров выплата оказалась равна 390 тысяч гривен, а самая «маленькая» — почти 320 тысяч. У прокуроров эти показатели равны 219 и 119 тысячам соответственно. Среди парламентариев только один получает 245,9 тысячи гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» — от 21,8 до 59,8 тысячи гривен. У шахтеров, например, максимальная пенсия составляет 29 тысяч гривен.

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«Безусловно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных — для всех украинцев, всю свою жизнь честно работавших. Напомню, сейчас идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров. Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении», — резюмирует Даниил Гетманцев.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине возможны задержки с выплатой социальной помощи из-за изменений в механизме их назначений и осуществления платежей.

Фото: pixabay

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