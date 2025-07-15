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Евросоюз снова продлил срок временной защиты для украинцев: названа новая дата окончания
В Евросоюзе, страны-члены которого приютили свыше 4 миллионов украинцев, спасавшихся от войны, в очередной раз продлили нашим согражданам срок предоставление статуса временной защиты — до 4 марта 2027 года.
Как пишет «Европейская правда», такое решение утвердил Совет ЕС.
«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года», — сообщил собеседник издания.
В данный момент граждане Украины с таким статусом имеют право на трудоустройство, медицинскую помощь, образование. Последнее время в странах-членах ЕС активизировались обсуждения того, как стимулировать украинцев возвращаться на родину. В некоторых странах, к примеру, пересматривают суммы выплат беженцам.
К примеру, в Германии, которая приняла более миллиона украинцев, готовят пакет законодательных изменений, следствием которых станет сокращение социальных выплат «новым» беженцам. Если «старым» беженцам продолжат платит по 563 евро на человека, как и безработным немцам, то вновь прибывающим — по 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.
А в Швейцарии обсуждают вопрос о принятии беженцев из Украины, которые уезжают за рубеж лишь из опасных регионов.
Фото — Pixabay8
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