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Евросоюз снова продлил срок временной защиты для украинцев: названа новая дата окончания

16:53 15 июля 2025
Совет ЕС продлил временную защиту украинцам. Фото - Pixabay

В Евросоюзе, страны-члены которого приютили свыше 4 миллионов украинцев, спасавшихся от войны, в очередной раз продлили нашим согражданам срок предоставление статуса временной защиты — до 4 марта 2027 года.

Как пишет «Европейская правда», такое решение утвердил Совет ЕС.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить действие временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, до 4 марта 2027 года», — сообщил собеседник издания.

В данный момент граждане Украины с таким статусом имеют право на трудоустройство, медицинскую помощь, образование. Последнее время в странах-членах ЕС активизировались обсуждения того, как стимулировать украинцев возвращаться на родину. В некоторых странах, к примеру, пересматривают суммы выплат беженцам.

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К примеру, в Германии, которая приняла более миллиона украинцев, готовят пакет законодательных изменений, следствием которых станет сокращение социальных выплат «новым» беженцам. Если «старым» беженцам продолжат платит по 563 евро на человека, как и безработным немцам, то вновь прибывающим — по 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

А в Швейцарии обсуждают вопрос о принятии беженцев из Украины, которые уезжают за рубеж лишь из опасных регионов.

Фото — Pixabay

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