Известные юристы, военные и общественные деятели отреагировали на вручение подозрения Шабунину: что говорят

Известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение подозрения главе ЦПК и, по совместительству, военному Виталию Шабунину. Они назвали это проявлением справедливости и демонстрацией равенства всех перед законом, а также сигналом мобилизованным уклонистам, что паразитировать на ВСУ нельзя.

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Так волонтер, основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега отметил, что Шабунин, вроде бы борясь против двойных стандартов, лично действовал по тому же принципу.

«Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционные преступления, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали, что человек „коррупционер“, когда он им становился нужным, и наоборот. Это люди, для которых наше мнение — только ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее „под заказчика“ инструментами информационных нападений и выборочного правосудия», — сообщил он.

Ветеран АТО/ООС Александр «Гром» Грамарчук заявил, что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.

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«Получается, что ты своим примером показываешь, что можно петлять от служебных обязанностей и мутить дальше бизнес с расследованиями и громкими разоблачениями», — подчеркнул он.

Поддержал волонтера и военного и юрист Олег Шрам .

«Справедливое „вознаграждение“ наконец-то начало находить своего „героя“ и так выглядит равенство перед Законом», — написал он.

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Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунина важным сигналом.

«Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона „Невидимка“: нельзя паразитировать на ВСУ», — отметил он.

Военные братья Яковлевы подчеркнули, что если твоя история нечиста — у тебя нет шансов избежать ответственности.

«Если ты где-то наворовал, напокупал, уклонился от службы и тому подобное, то рано или поздно за тобой придут», — констатировали они.

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Военный с позывным «Бабак» отметил недопустимость политической активности в армии.

«Во время войны Вооруженные Силы должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя «служить для галочки», чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать «участник боевых действий», — уверен он.

Журналист и ветеран Владимир Бойко, первым обнародовавший обстоятельства фиктивной службы Шабунина, напомнил, что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства состоялось после многочисленных судебных обращений, в том числе совместно с адвокатом Ростиславом Кравцом. Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, куда Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.

Также редакция издания ZN.UA, несмотря на поддержку Шабунина, в своем заявлении отметила, что к нему есть вопросы.

«Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил неправильно. Если у него не было юридической возможности не получать ее — стоило направлять эти средства в поддержку фронта. Да, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании — не всегда выбирал лучших кандидатов», — говорится в заявлении издания.

Как известно, вчера ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в военной части.

Активисту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.

Напомним, именно благодаря активности общественности не удалось закрыть дело об организации фиктивных командировок Шабунина в НАПК.

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