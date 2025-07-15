Объявленное подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину никаким образом не связано с его общественной деятельностью. Об этом заявила спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона «Єдині новини».

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Как известно, 11 июля ГБР сообщило главе общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы (ч. 4 ст. 409 УК) и завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершённого в крупных размерах (ч. 2 ст. 190 УК). Общество после этой новости разделилось на два лагеря: к примеру, часть народных депутатов поддержала главу «ЦПК», назвав это дело политическим преследованием, а с другой стороны часть военнослужащих высказалась против Шабунина, заявив, что «подозрение спасло его от того, что «кто-то из них не вручил ему подозрение «по зубам».

Однако, заявили в ГБР, это дело никаким образом не связано с общественной деятельностью Шабунина, которая, к слову, в последние годы и не была особенно активной: организация в последнее время не публиковала никаких системных расследований. «Сразу хотела бы отметить, что это (объявление подозрения — Авт.) никаким образом не связано с его общественной деятельностью. Если проверить те данные, которые предоставлены следователями, то он мобилизовался еще в 2022 году, но фактически на службу не являлся», — подчеркнула Татьяна Сапьян.

По данным следствия, Виталий Шабунин ежемесячно получал 50 тысяч гривен за несение военной службы, на которой на самом деле он не появлялся. Еще год назад общественный активист Владимир Бойко заявлял, что Шабунин предоставил в воинскую часть, где он на тот момент фиктивно числился на службе, несколько писем за подписями главы НАПК Новикова и заместителя главы НАПК Сытника, которыми они просили командира прикомандировать к ним Шабунина.

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По его словам, командир воинской части незаконно оформлял ему эти «командировки», продолжая выплачивать вознаграждение за несение службы в особых условиях. Это происходило при том, что НАПК не является органом исполнительной власти, который действует в интересах обороны государства, а сам Шабунин проходит военную службу не по контракту, когда предусмотрена возможность таких командировок, а является военнослужащим, призванным по мобилизации.

Кроме этого, ГБР подозревает главу ЦПК в незаконном самовольном пользовании автомобилем Nissan Pathfinder, который был ввезен в Украину для нужд ВСУ.

Напоминаем, что Виталий Шабунин не впервые является героем публичных скандалов. Ранее журналисты обвиняли главу ЦПК в манипулировании общественным мнением ради достижения собственных целей. Кроме того, несколько месяцев назад во время конфликта с бывшим заместителем министра обороны Украины Виталием Дейнегой Шабунин начал угрожать ему физическим насилием. Тем не менее, несмотря на подорванную репутацию общественного активиста, многие международные доноры продолжают предоставлять ему финансирование, считая его «надежным партнером».

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