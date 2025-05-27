Катруся на раз глотает маленьких цыплят: удивительная история спасения птенца, которого отец выбросил из гнезда

В аистином гнезде, что в селе Леляки под Пирятином на Полтавщине, несколько дней назад разыгралась драма в прямом эфире: отец — «звездный» Грицик — пытался убить самого маленького птенца.

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Утром 23 мая ничто не предвещало беды

Вот уже три года, как ученые Национального природного парка «Пирятинский» наблюдают за гнездовой жизнью белых аистов, поселившихся на электроопоре в селе. С этой целью они до прилета птиц устанавливают видеокамеру в гнезде и вплоть до самого их отлета ведут круглосуточную трансляцию на ютуб-канале «Лелека Грицько». У канала около 60 тысяч подписчиков по всему миру. Те, кто наблюдал за драматическим моментом онлайн, подняли тревогу.

Момент расправы

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Грицик, как назвали участники чата нового супруга Одарки, оставшийся на «хозяйстве» с пятью птенцами, которым от рождения было всего две недели, вдруг взял клювом за шею самого маленького, поднял и, размахивая, словно тряпкой, начал перемещаться с ним туда-сюда по краям гнезда. Но все же сбросить на землю Катрусю — такое имя дали птенцу завсегдатаи чата — не смог. Она каким-то образом зацепилась за бортик гнезда и так пролежала, не подавая признаков жизни, минут пятнадцать. Все это время отец не отходил от неподвижной малышки. Потом, оставив четырех более крупных птенцов без присмотра, подхватил безжизненную, как всем казалось, Катрусю и улетел с ней в сторону сельских усадеб.

- Я как раз занимался хозяйством, когда мне сообщили о чрезвычайной ситуации в гнезде, — рассказывает «ФАКТАМ» инициатор запуска круглосуточного стрима Анатолий Подобайло — доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка «Пирятинский». — Подключившись к стриму, я увидел направление, которое взял Грицик, и сразу же бросился на поиски. Встретил аиста метрах в ста, на соседском огороде. Он стоял в посеве кукурузы над аистенком, который лежал на земле. Заметив меня, Грицик сбежал.

Птенец с повернутой набок шеей производил впечатление мертвого. Я поднял его, и он начал попискивать и барахтаться. У меня аж от души отлегло…

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Ученый Анатолий Подобайло

К счастью, малыш, которого отец пытался убить, не получил серьезных повреждений. Все обошлось небольшими царапинами на левом крыле и раной на клюве. Пан Анатолий продезинфицировал пораженные места перекисью водорода и начал собираться в Киев, чтобы доставить Катрусю в реабилитационный центр. Перед неблизкой дорогой птенец даже успел подкрепиться карасиком…

Участники чата готовы были скинуться деньгами, чтобы заказать такси, а также предлагали купить малышу… ведро лягушат.

Спасенный птенец Катруся

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- Мы готовились к тому, что это может произойти, — продолжает Анатолий Витальевич. — Ведь перед этим Грицик дважды или трижды проявлял агрессию к самому маленькому детенышу. В дикой природе это совершенно нормальное явление, когда родители выбраковывают более слабых, чтобы выжили более сильные. Таким образом популяция не вырождается. Но мы же люди и, наблюдая за жизнью аистов, воспринимаем их уже личностями. Поэтому на случай, если произойдет выбраковка, мы заранее договорились с сотрудниками реабилитационного центра «Садиба Нюшанік» под Киевом, где выхаживают птиц и возвращают их в природную среду, что они примут нашего «лишнего» аистенка, если такой появится. Я приготовил большой картонный ящик для перевозки пострадавшего, договорился с нашими спонсорами — семейным хозяйством «Леляківська сироварня» — о компенсации средств на заправку моего автомобиля. Заранее просчитанные действия, в конце концов, способствовали тому, что птенец уже в шесть вечера находился под наблюдением ветеринарных специалистов.

Катруся в надежных руках

Ученый очень благодарен многим людям, которые в такой экстремальный момент бросились спасать Катрусю. Давняя фанатка леляковских «звездных» аистов Любовь Мовлянова из Киева предложила свою помощь в доставке птенца в реабилитационный центр. Она выехала на собственном автомобиле навстречу Анатолию, который также личным транспортом вез спасенного птенца в Киев. В Березани состоялась передача ценного «груза» из рук в руки.

По дороге в центр женщина завезла аистенка в киевскую ветклинику «Exovet», и там Катрусю просветили рентгеном. Врачи признали ее состояние удовлетворительным, но обнаружили в ее внутренностях землю и поставили диагноз: «энтерит», то есть воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Прописали антибиотики.

«Лишнего» детеныша обследовали специалисты

- Не удивлюсь, если в птичьей среде это заболевание является типичным, поскольку птицы питаются некачественной пищей, — говорит Анатолий Подобайло. — Мы только нарабатываем исследовательскую базу, поэтому много нового открываем для себя и пока не можем делать никаких обобщений. А, возможно, Грицик понимал, что его самый маленький детеныш болен, и поэтому так с ним поступил…

Сейчас Катруся (хотя пол птенца неизвестен) уже оправилась от пережитого. У нее прекрасный аппетит. Любимыми «лакомствами» птенца, по словам руководительницы центра Ирины Снопко, стали карасики и однодневные цыплята, которых ей дают целыми. Их специально не измельчают, чтобы еда была такой же, как и в природе.

Аистенок пока находится на карантине, но уже вскоре, после лечения, его поместят в вольер к другим птицам, среди которых 14 взрослых аистов.

Спасители Катруси надеются, что под осень она улетит в теплые края, а следующей весной вернется в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Полтавщине обнаружили самую большую в Украине долину шафранов.

Фото, видео со страницы «Лелека Грицько» в Фейсбуке

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