Старейший марафонец мира, несший олимпийский огонь, погиб в 114 лет (фото)

Самый старый марафонец в истории Фауджа Сингх погиб на 115-м году жизни в результате наезда автомобиля в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщил автор его биографии Хушвант Сингх. Ранее не стало старейшего чемпиона зимних Олимпийских игр.

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Трагедия произошла 14 июля в родной деревне спортсмена, когда Сингх переходил дорогу недалеко от своего дома. Виновник ДТП пока не установлен. В тот же вечер Сингх скончался от полученных травм в частной клинике города Джаландхар.

Фауджа Сингх стал мировым символом долголетия и силы духа. Он начал заниматься бегом в возрасте 89 лет и с тех пор пробежал девять полных марафонов (последний — в возрасте 101 года!) Его личный рекорд — 5 часов 40 минут — был установлен на марафоне в Торонто в 2012 году. Также Сингх был одним из факелоносцев Олимпиады-2004 в Афинах и Игр-2012 в Лондоне, а в 2015-м получил Медаль Британской империи.

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По данным биографии, до пяти лет Фауджа не мог ходить, а большую часть жизни работал фермером. После смерти супруги в 1992 году Сингх переехал в Великобританию. Потеря семьи — жены, сына и дочери — стала поворотной точкой в его жизни, и спорт помог ему справиться с трагедией.

После завершения карьеры Сингх, известный как «Торнадо в тюрбане», снимался в рекламе с Дэвидом Бекхэмом и Мухаммедом Али, выступал за права животных и стал вдохновением для миллионов людей по всему миру. Его рекорды в возрастной категории 90+ официально признаны в Великобритании и за ее пределами.

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Хотя возраст Фауджи Сингха официально не был признан Книгой рекордов Гиннесса из-за отсутствия документов, в его британском паспорте указано, что он родился 1 апреля 1911 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка, жившая по поддельным документам.

Фото РА и из соцсетей



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