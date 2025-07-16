- 16.07 22:26 Покупка этих вещей — очень выгодная инвестиция в гардероб: наверняка вы с этим согласитесь
- 16.07 22:02 Секреты кофейного финджана и лукумницы: любителям кофе необходимо их знать
- 16.07 21:44 «Выбрали дураков — не трогайте. Они же дураки»: Зоя Казанжи о том, почему власть воюет с оппозицией, а не с проблемами
- 16.07 21:32 Не ешьте этого много, если у вас диабет: уровень сахара в крови может сильно подскочить
- 16.07 21:02 Никакой звездности: дочь Бена Аффлека поразила скромным выбором одежды
- 16.07 20:45 «В Японии посуда с бабочками популярна неслучайно», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.07 20:33 После ранения вернулся в строй: вражеский дрон убил отца двоих детей из Ровенской области
- 16.07 20:07 Картофельные пирожки с белыми грибами: приготовьте эту вкуснятину и порадуйте родных
- 16.07 19:55 «Динамо» перед стартом в еврокубках проиграло клубу из Хорватии: видеообзор матча
- 16.07 19:54 Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля
- 16.07 19:42 Делают 14 лет: оккупанты спешат бросить против Украины новую технику, но пока она попадает только в аварии и уголовные дела
- 16.07 19:19 Нашел родственников в Италии: популярный комик и военный удивил сеть
Старейший марафонец мира, несший олимпийский огонь, погиб в 114 лет (фото)
Самый старый марафонец в истории Фауджа Сингх погиб на 115-м году жизни в результате наезда автомобиля в индийском штате Пенджаб. Об этом сообщил автор его биографии Хушвант Сингх. Ранее не стало старейшего чемпиона зимних Олимпийских игр.
Трагедия произошла 14 июля в родной деревне спортсмена, когда Сингх переходил дорогу недалеко от своего дома. Виновник ДТП пока не установлен. В тот же вечер Сингх скончался от полученных травм в частной клинике города Джаландхар.
Фауджа Сингх стал мировым символом долголетия и силы духа. Он начал заниматься бегом в возрасте 89 лет и с тех пор пробежал девять полных марафонов (последний — в возрасте 101 года!) Его личный рекорд — 5 часов 40 минут — был установлен на марафоне в Торонто в 2012 году. Также Сингх был одним из факелоносцев Олимпиады-2004 в Афинах и Игр-2012 в Лондоне, а в 2015-м получил Медаль Британской империи.
По данным биографии, до пяти лет Фауджа не мог ходить, а большую часть жизни работал фермером. После смерти супруги в 1992 году Сингх переехал в Великобританию. Потеря семьи — жены, сына и дочери — стала поворотной точкой в его жизни, и спорт помог ему справиться с трагедией.
После завершения карьеры Сингх, известный как «Торнадо в тюрбане», снимался в рекламе с Дэвидом Бекхэмом и Мухаммедом Али, выступал за права животных и стал вдохновением для миллионов людей по всему миру. Его рекорды в возрастной категории 90+ официально признаны в Великобритании и за ее пределами.
Хотя возраст Фауджи Сингха официально не был признан Книгой рекордов Гиннесса из-за отсутствия документов, в его британском паспорте указано, что он родился 1 апреля 1911 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка, жившая по поддельным документам.
Фото РА и из соцсетей
Читайте нас в Facebook
Рыбам — «Солнце», Козерогам — «Король Кубков», а Овнам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июля