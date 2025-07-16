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Никакой звездности: дочь Бена Аффлека поразила скромным выбором одежды
Вайолет Аффлек, прекратившая контакты с Дженнифер Лопес, привлекла внимание во время недавнего выхода, отказавшись от дизайнерской одежды. 19-летняя девушка, старший ребенок голливудских звезд Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, выбрала бюджетный аксессуар — сумку. Вайолет держала в руках вязаную сумку ручной работы, изготовленную с помощью набора для вязания WADORN DIY, который можно приобрести на Amazon примерно за 24,28 доллара. Она объединила аксессуар с платьем с цветочным принтом красного, желтого и синего цветов.
Эта прогулка состоялась вскоре после того, как Вайолет отсутствовала на недавнем семейном отдыхе, пишет The News.
Ранее на этой неделе 53-летнюю актрису Дженнифер Гарнер вместе с ее бывшим мужем Беном Аффлеком и их детьми Фином и Сэмюэлем заметили на игре команды Boston Red Sox на стадионе Fenway Park в штате Массачусетс. Актер был одет в коричневую рубашку на пуговицах и кепку Boston Red Sox, а Гарнер — в красно-белый полосатый топ с короткими рукавами.
Несмотря на развод, бывшая пара сохранила позитивные отношения в воспитании своих троих детей.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Дженнифер Гарнер покорила публику появлением с любимым, чему ее бывший муж не очень обрадовался.
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