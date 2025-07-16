Чайная компания «Мономах» будет защищать репутацию в суде

Украинская компания «Мономах» заявляет о своей полной открытости, готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и решимости защищать свою деловую репутацию исключительно в правовом поле, об этом сообщает Oboz.ua.

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Основная цель судебного иска об опровержении недостоверной информации — защитить бизнес от экономического ущерба, который наносит искажение информации в медиа о деятельности компании «Мономах», сообщает ее пресс-служба.

«Мы решительно настроены защищать свою репутацию в судебном порядке. Украинское государство должно стоять на стороне тех, кто создает рабочие места, поддерживает ВСУ и действует прозрачно», — говорится в заявлении компании.

Производитель чая подчеркивает, что не сотрудничает с рф и беларусью, не имеет в этих странах никаких официальных представительств или аффилированных компаний, маркетплейс-партнеров и не осуществлял никаких операций после 24 февраля 2022 года.

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«Мы убеждены, что судом будет сделана соответствующая оценка информационной атаки в СМИ с признаками манипуляции общественным мнением. И призываем журналистов соблюдать профессиональные стандарты, проверять информацию, обращаться с запросами напрямую в компанию и не распространять неподтвержденные данные», — отмечают в заявлении.

Сейчас «Мономах» работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и государством.

О компании ЧАО «Мономах» — это 100% украинская компания с более чем 30-летней историей, в которой работают более 500 сотрудников. Это первое в Украине сертифицированное чайное производство, прошедшее полную модернизацию в соответствии со стандартами ЕС. Имеет контроль за качеством на каждом этапе производства и международную сертификацию FSSC 22000. РЕКЛАМА Бренды компании: LOVARE, MONOMAX, «Чайные шедевры», «Три слона», FERARRA, «Кофейные шедевры». Чай производства компании «Мономах» экспортируется независимым дистрибьюторам в более чем 20 стран мира, в частности в Польшу, Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Канаду. Компания оказывает постоянную поддержку громадам, больницам, школам, детским домам. В июле 2024 года компанией передано 1 млн грн на восстановление больницы «Охматдет». С 2014 года «Мономах» помогает Вооруженным силам Украины (транспорт, дроны, снаряжение), а с 2022 года реализует волонтерский проект «Чай для Героев», в рамках которого украинским воинам передано продукции на сумму более 80 миллионов гривен. РЕКЛАМА В 2024 году компанией уплачено почти 300 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты в Украине. В первой половине 2025 года — 171 млн грн налогов.

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