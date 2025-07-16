- 13:49 Как ухаживать за перцем в жару и чем подкармливать летом
- 13:31 На пенсию до 40 лет: кто в Украине становится самым молодым пенсионером
- 13:06 Чайная компания «Мономах» будет защищать репутацию в суде
- 12:54 Нелегкая судьба миллиардерши: Кайли Дженнер опубликовала фото с отдыха в Греции
- 12:49 У Николая Лагуна в Австрии все меньше шансов избежать ответственности за банкротство «Дельта Банка», — СМИ
- 12:30 Как птицы учатся летать: потомство звездных аистов Грицика и Одарки стало на крыло
- 12:28 Дело «Осокорковских лугов»: юристы говорят о манипуляции фактами
- 12:02 Старейший марафонец мира, несший олимпийский огонь, погиб в 114 лет
- 11:56 Время решений и важных изменений: кого из знаков Зодиака июль выведет на новый путь
- 11:31 путин хочет продолжать войну, несмотря на угрозы Трампа, — СМИ
- 10:54 Лучшее импортных освежителей: какие дешевые средства способны идеально освежить туалет
- 10:26 Получил водительское удостоверение и стал еще больше похож на Брэда Питта: Анджелину Джоли с сыном сфотографировали в Лос-Аджелисе
Чайная компания «Мономах» будет защищать репутацию в суде
Украинская компания «Мономах» заявляет о своей полной открытости, готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и решимости защищать свою деловую репутацию исключительно в правовом поле, об этом сообщает Oboz.ua.
Основная цель судебного иска об опровержении недостоверной информации — защитить бизнес от экономического ущерба, который наносит искажение информации в медиа о деятельности компании «Мономах», сообщает ее пресс-служба.
«Мы решительно настроены защищать свою репутацию в судебном порядке. Украинское государство должно стоять на стороне тех, кто создает рабочие места, поддерживает ВСУ и действует прозрачно», — говорится в заявлении компании.
Производитель чая подчеркивает, что не сотрудничает с рф и беларусью, не имеет в этих странах никаких официальных представительств или аффилированных компаний, маркетплейс-партнеров и не осуществлял никаких операций после 24 февраля 2022 года.
«Мы убеждены, что судом будет сделана соответствующая оценка информационной атаки в СМИ с признаками манипуляции общественным мнением. И призываем журналистов соблюдать профессиональные стандарты, проверять информацию, обращаться с запросами напрямую в компанию и не распространять неподтвержденные данные», — отмечают в заявлении.
Сейчас «Мономах» работает в штатном режиме и выполняет свои обязательства перед сотрудниками, партнерами и государством.
О компании
ЧАО «Мономах» — это 100% украинская компания с более чем 30-летней историей, в которой работают более 500 сотрудников.
Это первое в Украине сертифицированное чайное производство, прошедшее полную модернизацию в соответствии со стандартами ЕС. Имеет контроль за качеством на каждом этапе производства и международную сертификацию FSSC 22000.
Бренды компании: LOVARE, MONOMAX, «Чайные шедевры», «Три слона», FERARRA, «Кофейные шедевры».
Чай производства компании «Мономах» экспортируется независимым дистрибьюторам в более чем 20 стран мира, в частности в Польшу, Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Канаду.
Компания оказывает постоянную поддержку громадам, больницам, школам, детским домам. В июле 2024 года компанией передано 1 млн грн на восстановление больницы «Охматдет».
С 2014 года «Мономах» помогает Вооруженным силам Украины (транспорт, дроны, снаряжение), а с 2022 года реализует волонтерский проект «Чай для Героев», в рамках которого украинским воинам передано продукции на сумму более 80 миллионов гривен.
В 2024 году компанией уплачено почти 300 млн грн налогов в государственный и местные бюджеты в Украине. В первой половине 2025 года — 171 млн грн налогов.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пользе черного и зеленого чая для организма.72
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля