Чернышову предъявили обвинение: в чем подозревают вице-премьера

Вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышеву, оказавшемуся в центре громкого скандала, сообщили о подозрении.

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По информации НАБУ, чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Как отметили в НАБУ, Чернышев стал шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

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Для этого он обратился к главе Минрегиона (ранее этот пост занимал Чернышев) с предложением о созданиях условий для передачи земельного участка для строительства жилого комплекса. Также в незаконный способ были заключены договора с «нужной».

Застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

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Именно на такую сумму государство не получило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

Отмечается, что за помощь застройщику министр получил скидку на квартиры — вместо 30 тыс. грн за «квадрат» платил от 1 до 8 тысяч. Общая выгода составила более 14,5 млн грн.

НАБУ и САП арестовали большинство этих квартир. Действия экс-министра квалифицировали как злоупотребление властью и получение взятки, ему готовят меру пресечения.



Напомним, по данным СМИ, подозрения получили, в частности, бывший советник Чернышева Максим Горбатюк и экс-госсекретарь Василий Володин.

Как сообщали ФАКТЫ, через несколько дней после обнародования этой информации, а также выезда за границу министра Чернышева, по данным СМИ, Украину покинул сын Чернышева, а впоследствии и его жена. Сам чиновник якобы находился в плановой командировке. Премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил СМИ, что министр выполняет важные задания за границей. Более подробно о ситуации вокруг Алексея Чернышева читайте в нашем материале.

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