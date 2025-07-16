«Выбрали дураков — не трогайте. Они же дураки»: Зоя Казанжи о том, почему власть воюет с оппозицией, а не с проблемами

Журналистка Зоя Казанжи эмоционально отреагировала на пост коллеги Павла Казарина, в котором он критикует депутата «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко. В своем посте в Facebook Зоя Казанжи защищает право оппозиции на собственную позицию, призывает к фактологии и анализирует двойные стандарты власти, которая, по ее мнению, пытается дискредитировать политических оппонентов, чтобы избежать ответственности за реальные проблемы — войну, мобилизацию, токсичность Банковой и кризис доверия.

«Павел Казарин, которого я уважаю и ценю, написал пост об «ЕС» и Алексее Гончаренко, — пишет в соцсети Зоя Казанжи. — Обвинив последнего в том, что он «на четвертый год войны решил построить свою собственную карьеру. Голосует против продления военного положения и мобилизации. Требует распустить ТЦК. Утверждает, что он за сроки службы и простых людей».

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Меньше всего я хотела бы быть адвокатом Гончаренко. Да и он вряд ли в этом нуждается. Но мы же здесь за факты и правду, да? Поэтому слушайте.

Ну ладно, допустим, что политическая карьера у Гончаренко строится давно и довольно неплохо. Международная деятельность, работа в европейских структурах в качестве представителя от Украины в сочетании с высоким уровнем владения английским и французским языками вне всяких сомнений.

Контраверсионные заявления по поводу жизненно важных тем в стране, которая воюет? Да, бывает, и? Мне тоже не нравится вся эта возня с формой для ТЦК. И? Неужели вреда от Гончаренко-парламентария больше, чем от деятельности «5−6 успешных менеджеров», которых никто не выбирал? В отличие от Гончаренко-мажоритарщика, который один из немногих выиграл округ тогда, когда коллективно сошедший с ума народ голосовал за ноунеймов, которых забирали с вечеринок и свадеб, чтобы отправить в депутаты.

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В посте Павла есть абзац — квинтэссенция. И звучит он так:

«Возможно, дело в том, что от партии „Слуга народа“ изначально не было никаких ожиданий. Ситуативный проект со случайными людьми. У большинства из них мы не знали имен, взглядов и убеждений. В отличие от „ЕС“».

Прикольная позиция, скажите? Выбрали дураков, поэтому не стоит их трогать. Они же дураки. Давайте будем мочить «ЕС». Там 27 депутатов, но они должны за все отвечать. В противовес 231 депутату от Слуг, к примеру. Как отвечать?

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Павел имеет рецепт: «например, инициировать усиление ответственности за уклонение от конституционного долга». Именно к «ЕС» претензия, чтобы вы понимали.

В парламенте есть здравомыслящие депутаты. Их значительно меньше, к сожалению. Фракция «ЕС». Да, в полном составе. Часть «Голоса». И даже «Слуги народа», их единицы, но они есть.

Парламент подмяли под себя те же «успешные менеджеры», там без Арахамии (который странным образом, быстро и без проблем получил гражданство Украины в отличие от тех, кто воюет и гибнет за нашу страну) ничего не освятится. Но к ним нет вопросов. Потому что к ним не было ожиданий.

Какая удобная позиция. Жесть.

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В соответствии с Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и другими нормативно-правовыми актами, Президент Украины:

* ﻿﻿Осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства.

* ﻿﻿Определяет цели, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации.

* ﻿﻿Издает указы о введении военного положения и мобилизации, которые утверждаются Верховной Радой Украины.

Вы хоть слышали что-нибудь на эту тему от президента? Вот конкретно: все, кто голосовал и доверил мне страну, давайте на защиту! И такой «Квартал» стройными рядами, и советники советников надели пиксель и показали пример.

Нет? А знаете, почему? Потому что рейтинги! Потому что это не популярно. Потому что на Банковой сидят эти засленившиеся мамкины технологи с отсрочкой от мобилизации, потому что они работники, отстранение которых не переживет страна (это сарказм, если что), и клепают разный хлам, который пугает президента и продлевает их пребывание у власти.

Но виноваты «ЕС». Гончаренко. Виноваты те, кто должен был бы кенсилировать оппозицию, которая все делает «не так». В отличие от власти, от которой «ничего не ожидали».

Вспомните, за что пострадал и как увольняли Залужного?

Тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о необходимости мобилизации около 500 тысяч военнообязанных. Это было в декабре 2023 года. Он пояснил, что цифра от 400 до 500 тысяч была сформирована с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины на следующий год (2024). Эта потребность учитывает:

- покрытие текущего некомплекта, который возник;

- формирование новых воинских частей;

- прогнозирование потерь, которые могут понести ВСУ.

Напомню, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы. Военное командование на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческие ресурсы.

Страна имеет огромные проблемы. Но теперь властная вертикаль борется с оппозицией всеми доступными ей способами. Кому-то санкции, кого-то в тюрьму, кто-то дискредитируется.

По ту сторону океана, в Европе, уже не скрываясь, озвучивают о токсичности Ермака. Но на перроне в Киеве Ермак, которого нет даже в программе визита спецпредставителя США Кита Келллога, бросается с объятиями к чиновнику. Келлог в шоке, куча мемов. Но это ок. Это не вредит. Вредит «ЕС».

Мы все не туда свернули. Власть ищет виновных. Власть понимает, что нужно удержаться всеми силами. Поэтому о перестановке кроватей в борделе в контексте смены правительства не написали только ленивые. Одну кровать с Чернышовым все-таки вынесли. Потому что это уже было слишком. Но все равно виновата «ЕС». Ведь от них ожидания.

Возвращаясь к Гончаренко. Я знаю его кучу лет. У него пестрая биография. И да, защита российского была в ней. Это его ответственность, и он ее несет.

Но я знаю и о его роли в противодействии созданию «ОНР». Именно он и депутаты тогдашнего облсовета Михаил Шмушкович и Александр Борняков физически не позволили зачитать цитату с трибуны облсовета, за которую депутаты были готовы голосовать в 2014 году.

Гончаренко — политик, нравится это кому-то или нет. Но мне странно читать обвинения в его адрес типа того, что он ведет много соцсетей. Я понимаю, что власть хочет, чтобы был только телемарафон, где нет оппозиции и альтернативных точек зрения.

Или обвинения, что он популист. Политики на 99 процентов популисты. Потому что за не-популистов вы не голосуете.

Обвинения, что Гончаренко работает на уклонистов. А за Зеленского кто голосовал? Не условные уклонисты, которые свято верили, что Зеленский «посмотрит в глаза путину» и «сойдется посередине»? Разве не те голосовали, которые хохотали — «а то путин нападет»?

Я не люблю и не воспринимаю Зеленского. И да, я буду поддерживать здоровые силы, которые помогут его устранить от власти законным путем, когда придет время. А вот когда это время придет, не знают уже даже самые оптимистичные оптимисты. Власть зацементирована и сейчас кажется вечной. Как и наша война.

Но виновата «ЕС». Не перепутайте".

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