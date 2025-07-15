После вечерних налетов на Днепр и Чернигов «Шахеды» всю ночь атаковали Запорожье

В ночь на 14 июля оккупационная армия вновь атаковала Украину ударными дронами.

Россияне нанесли комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.

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Один человек ранен, ему оказывается медпомощь, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Разрушен корпус медучреждения, повреждены 11 многоквартирных домов и более десяти частных.

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Вчера днем российские дроны ударили по одному из самых больших университетов Сумщины. Пострадали пять работников, также ранен 19-летний студент.

«Вечером в больницу доставили еще одного пострадавшего, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь. Также за помощью обратилась 18-летняя девушка. У нее острая реакция на стресс» , — отметил Григоров.

На территории университета повреждены корпуса, выбиты окна, повсюду обломки стекла.

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В Харьковской области ночью также произошли пожары из-за атаки российскими дронами, сообщили в ГСЧС.

В селе Приколотное Купянского района в результате обстрела разрушены частные дома. Сгорели 2 дома и 4 хозяйственные постройки. Пострадала 68-летняя женщина.

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В Чугуеве ударные дроны стали причиной пожаров в 2 зданиях и на открытой территории.

«К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и медицинские расчеты» , — добавили в ГСЧС.

Вечером враг атаковал Запорожье и Запорожский район БПЛА. Произошло несколько пожаров. Взрывной волной и обломками поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, два человека ранены в результате атаки на город Гуляйполе.

«Ранены два человека — около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе. Враг обстрелял город из артиллерии. Ранены супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом» , — написал глава ОВА.

В Днепре в результате атаки БПЛА повреждены многоэтажки, 6 частных домов, гимназия. Под ударами FPV-дронов и артиллерии находилась Никопольщина. Агрессор ударил по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Прошло без погибших и раненых, отметил руководитель области Сергей Лысак.

Около семи вечера армия рф атаковала с БПЛА Херсон. В результате этого удара смертельные ранения получила 65-летняя женщина.

Также из-за российского дрона погиб житель Днепровского района.

«В результате сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина» , — сообщил руководитель области Александр Прокудин.

Ночью в Белозерке на Херсонщине три человека получили взрывные травмы и контузии в результате обстрела армии рф.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на понедельник, 14 июля, российские дроны ударили по городу Чугуев Харьковской области и нанесли ущерб местному предприятию.

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