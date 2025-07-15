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После вечерних налетов на Днепр и Чернигов «Шахеды» всю ночь атаковали Запорожье
В ночь на 14 июля оккупационная армия вновь атаковала Украину ударными дронами.
Россияне нанесли комбинированный авиаудар по городу Шостка Сумской области. Враг применил управляемые авиабомбы и беспилотники.
Один человек ранен, ему оказывается медпомощь, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Разрушен корпус медучреждения, повреждены 11 многоквартирных домов и более десяти частных.
Вчера днем российские дроны ударили по одному из самых больших университетов Сумщины. Пострадали пять работников, также ранен 19-летний студент.
«Вечером в больницу доставили еще одного пострадавшего, его госпитализировали и оказывают медицинскую помощь. Также за помощью обратилась 18-летняя девушка. У нее острая реакция на стресс» , — отметил Григоров.
На территории университета повреждены корпуса, выбиты окна, повсюду обломки стекла.
В Харьковской области ночью также произошли пожары из-за атаки российскими дронами, сообщили в ГСЧС.
В селе Приколотное Купянского района в результате обстрела разрушены частные дома. Сгорели 2 дома и 4 хозяйственные постройки. Пострадала 68-летняя женщина.
В Чугуеве ударные дроны стали причиной пожаров в 2 зданиях и на открытой территории.
«К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и медицинские расчеты» , — добавили в ГСЧС.
Вечером враг атаковал Запорожье и Запорожский район БПЛА. Произошло несколько пожаров. Взрывной волной и обломками поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, два человека ранены в результате атаки на город Гуляйполе.
«Ранены два человека — около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе. Враг обстрелял город из артиллерии. Ранены супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом» , — написал глава ОВА.
В Днепре в результате атаки БПЛА повреждены многоэтажки, 6 частных домов, гимназия. Под ударами FPV-дронов и артиллерии находилась Никопольщина. Агрессор ударил по райцентру, Красногригорьевской и Марганецкой общинам. Прошло без погибших и раненых, отметил руководитель области Сергей Лысак.
Около семи вечера армия рф атаковала с БПЛА Херсон. В результате этого удара смертельные ранения получила 65-летняя женщина.
Также из-за российского дрона погиб житель Днепровского района.
«В результате сброса взрывчатки с дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина» , — сообщил руководитель области Александр Прокудин.
Ночью в Белозерке на Херсонщине три человека получили взрывные травмы и контузии в результате обстрела армии рф.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на понедельник, 14 июля, российские дроны ударили по городу Чугуев Харьковской области и нанесли ущерб местному предприятию.191
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Водолеям — «Паж кубков» и ностальгия, Девам — «Влюбленные» и выбор между сердцем и разумом: Таро-прогноз на 16 июля