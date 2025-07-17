Близкое окружение Кейт Миддлтон раскрыло настоящую причину ее разрыва с Меган Маркл

Отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл были предметом многих обсуждений на протяжении многих лет. Всегда ходили слухи, что их отношения изначально были напряженными, пишет Сatalunya.

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Отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл официально начались после знакомства, организованного принцем Гарри в январе 2017 года. Сначала они казались идеальными, но быстро стали напряженными. Герцогиня Сассекская сама признала это, указав на наличие различий между ними.

«Это было немного неловко», — вспомнила супруга Гарри, вспоминая ту первую встречу с Миддлтон, где она была особенно официальной. Однако это не стало причиной полного распада их отношений. Это была прелюдия, навсегда отметившая взаимодействие между ними.

Это подтверждает окружение Кейт, раскрывая, когда между ними все сломалось: в день свадьбы Гарри и Меган. Первое задокументированное столкновение произошло за несколько дней до королевской свадьбы в мае 2018 года. В частности, из-за платья подружки невесты принцессы Шарлотты.

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По сообщениям, ссора закончилась очень нехорошо. Кейт довела Меган до слез во время этой ссоры, да и сама Миддлтон явно плакала во время этой напряженной встречи.

Версия Меган отличается в одной детали от версии окружения Кейт, утверждая, что именно она, а не Миддлтон, в конце концов безутешно плакала. Кроме того, она говорит, что получила букет цветов от жены Уильяма в качестве извинения за ту встречу. Несмотря на извинения, этот инцидент стал поворотным моментом в отношениях между ними, создав пропасть, которую трудно восстановить публично и которая до сих пор существует между Кейт и Меган.

Хотя конфронтация перед королевской свадьбой разрушила отношения между Кейт и Меган, другие факторы также способствовали сохранению дистанции. Например, проблемы между Уильямом и Гарри, которые усугубили конфликт между невестками.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о серьезных финансовых проблемах у принца Гарри и Меган Маркл.

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