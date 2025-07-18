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Поступок Дории раскрыл правду: Меган Маркл получила неожиданный удар от своей матери
Меган Маркл увидела, как стабильность ее семьи начала шататься после решения Дории. Некоторое время назад мать Меган покинула Лос-Анджелес, чтобы переехать в Монтесито и помочь паре заботиться об Арчи и Лилибет. Однако то, что казалось хорошим решением, превратилось в кошмар, пишет Catalunya.
Как стало известно, Дория полностью изменила свою позицию и покинула Монтесито. Источники, близкие к семье, утверждают, что ее отъезд был связан с постоянными требованиями Меган, называя это основной причиной отъезда. Проведя почти 18 месяцев в такой среде, Дория наконец нашла облегчение подальше от напряженной атмосферы дома дочери.
Дория приехала в 2024 году с намерением поддержать пару в трудный период. По словам источников, близких к семье, она взялась ухаживать за внуками, оказывать эмоциональную поддержку и выполнять ежедневные задачи. Однако в какой-то момент Дория больше не могла терпеть отношение дочери, как говорят те, кто хорошо ее знал.
Постоянные жалобы Меган, определенный уровень драматизма в отношениях и быту, а также динамика, которая истощила ее терпение, стали ключевыми факторами, которые побудили Дорию вернуться в Лос-Анджелес. Свидетели говорят, что Меган даже умоляла ее не уезжать, повторяя «не бросай меня», когда она видела багаж матери.
Это решение Дории повлияло и на Гарри. Принц видел в теще материнскую фигуру, и ее отъезд оставил значительную эмоциональную пустоту. Таким образом, ен отсутствие нарушило собственную стабильность пары.
Совместная жизнь стала очень тяжелым бременем для Дории. То, что началось как период семейной поддержки, превратилось в рутину эмоционального напряжения. Ежедневные задачи, постоянные требования и забота о внуках вызвали истощение, которое заставило ее сдаться.
В 68 лет она решила, что пришло время вернуться к своей привычной жизни в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Гарри и Меган возмущены утечкой информации в деликатном вопросе мирных переговоров с королевской семьей.
Фото Getty Images599
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