Срыв мирных переговоров с дворцом: Гарри и Меган возмущены утечкой информации

Тайная встреча секретаря по коммуникациям короля Чарльза Тобина Андреа и руководителя по коммуникациям принца Гарри Мередит Мэйнс состоялась на прошлой неделе в лондонском частном клубе. Утечка информации в Mail on Sunday привела к тому, что помощников сфотографировали возле места проведения мероприятия и даже во время их обсуждений на балконе, пишет Britain's News Channel.

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Источники, близкие к Сассексам, выразили разочарование тем, что встреча, ознаменовавшая первые шаги к примирению между двумя семьями, оказалась под пристальным вниманием общественности.

Встреча состоялась в Королевской заморской лиге вблизи «Кларенс-Хауса», частного клуба, покровителем которого является король. Мэйнс прибыла на такси в 15:50 с черной сумкой Louis Vuitton в сопровождении Лиама Магуайра, управляющего командой Гарри и Меган по связям с общественностью в Великобритании. Андреа прибыл через несколько минут с подарком от Berry Bros&Rudd, официального поставщика вина для королевской семьи.

Трио сфотографировали, когда они разговаривали за напитками на садовой террасе первого этажа с видом на Грин-парк. Герцог и герцогиня Сассекские решительно отрицают свою ответственность за утечку информации. Источники, близкие к принцу Гарри, настаивали, что Сассексы не передавали газете детали встречи.

«Команда Сассексов не несла ответственности за утечку деталей «мирного саммита» таблоидной газете«, — настаивают источники.

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Представители супругов признали, что освещение деталей на первых страницах газет не было идеальным началом того, что, как они надеялись, должно стать новым периодом мира.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что королевские эксперты сочувствуют принцу Гарри.

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Фото: Getty Images

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