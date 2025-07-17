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Шоу-бизнес

Просыпается любовь: Леся Никитюк поразила фотографиями

17:01 17 июля 2025
Телеведущая Леся Никитюк. Фото Instagram

Популярная телеведущая Леся Никитюк, недавно ставшая мамой, отпраздновала месяц со дня рождения сына. На своей странице в социальной сети Леся поделилась фотографиями праздничного стола, где на главном месте стоял торт желтого цвета. Напомним, отец малыша — военный Дмитрий Бабчук, который на девять лет младше Леси.

«Нашему человечку уже месяц, — написала Леся, — …в моем сердце просыпается любовь, неизвестной для меня галактики под названием „РЕБЕНОК“. Боже, у нас есть ребенок!!!»

Леся Никитюк показала праздничный стол в честь первой даты малыша

Подписчики поздравили ведущую с радостной датой, пожелали здоровья и угадывали имя малыша. Никитюк до сих пор скрывает, как назвала сына.

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«Пусть растет маленький всем родным на радость, — пожелали в сети. — С первой датой пупса!»

«Аааа, это счастье! - прокомментировали поклонники. — Кайфуйте от тех мгновений — потому что они так быстро убегают)!»

«Как же Лесе подходит материнство, — добавили в ответ. — Малышу крепкого здоровья и Божьего благословения».

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Раньше «ФАКТЫ» писали о том, что певица Славия раскрыла, как назвала сына.

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