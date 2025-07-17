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Шоу-бизнес

Впервые за долгое время: популярная телеведущая обратилась к сети

19:14 17 июля 2025
Валентина Хамайко

Популярная телеведущая Валентина Хамайко, которая трогательно написала о дочери, обратилась к сети. На своей странице в социальном приложении она выложила видео, на котором отдыхает на шезлонге, и поделилась своими чувствами. По словам ведущей, впервые она не испытывает угрызений совести из-за того, что ничего не делает.

«Валентина, 43 года, работающая мама 4 детей… целый день вот так пролежала у воды, греясь на солнце… и ее не мучили угрызения совести, — написала Валя. — Путь к этому был долгим…«

Хамайко поделилась своими достижениями последних лет, когда работала на телевидении, в кино, рожала детей и испытывала депрессию.

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«2011−2016 …декрет длиной в 5 лет, — поделилась Валя. — В нем я родила 3 ребенка, как мама реализовалась на все 100%+ прокачала все возможные мамские скиллы, но совсем потеряла себя… 2016 жизнь дала пощечину, и я быстро оправилась!.. 2018 рожаю 4 ребенка с мыслью «ни одного дня в декрете», потому что все понятно — вырулю… 2022−2024 трудно… очень трудно во всех направлениях… а дети как-то быстро стали взрослыми. 2025 — развитие, мечты и планы, несмотря на войну, ощущение жизни здесь и сейчас. Благодарность за возможность любить и быть в любви.

P. S. …я впервые за долгое время просто лежала и наслаждалась именно этим моментом. Как-то это было сложно раньше… а на этот раз удалось расслабиться… как в шавасане после силовой йоги".

Подписчики поблагодарили ведущую за откровенность и поделились мыслями.

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«Уважаю как секси, мудрую и опытную женщину, уважаю и ценю как чуткого, доброго человека», — написали в сети.

«Реализованная, красивая женщина, счастливая мама, женщина, которая любит жизнь во всех ее проявлениях», — поделились мыслями.

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Напомним, в прошлом году Валентина Хамайко официально расписалась с отцом своих детей.

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