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Мы отпускаем ребенка: популярная телеведущая трогательно обратилась к дочери
Популярная телеведущая Валентина Хамайко, которая призналась в своих привычках, поразила обращением к старшей дочери. Известно, что Соломия экстерном окончила десятый и одиннадцатый классы за один год и уже закончила школу. На своей странице в социальной сети Валентина выложила фото вместе с Соломией и мужем, военным Андреем Онистратом, по случаю получения девушкой аттестата и трогательно обратилась к своему ребенку. Хамайко добавила, что Соломия решит сама, в какое именно высшее учебное заведение она будет поступать.
«В ее жизни не было последнего звонка и выпускного в 9 классе и соответственно после окончания 11 класса тоже, — написала Валентина. — Свою жизнь она видит иной и формирует ее по собственному выбору.
Я постепенно осознаю, что мы отпускаем ребенка в свою самостоятельную жизнь. Вижу, как она очень спешит жить и стремится к этой самостоятельности, наслаждается возможностью принимать собственные решения.
Я тоже в свое время спешила… и муж, поэтому ребенка мы понимаем. Свои пожелания по университету мы, конечно, высказали Соломии, но выбор она делает самостоятельно.
Мы рождали детей в любви, растили с возможностью проявлять себя, постепенно готовы отпускать, но всегда будем оставаться рядом той внутренней точкой стабильности, к которой всегда можно вернуться мыслями или физически к свету детства и любви".
«Молодчинка, наши дети точно знают, чего они хотят, они нуждаются лишь в нашей вере и доверии им, — поддержали телеведущую в комментариях. — Часто родители пытаются воплощать собственные мечты через путь детей, но стоит остановиться и начать воплощать собственные».
«Счастливых дорог Соломии и всей семье!» — пожелали в ответ.
Напомним, год назад Валентина Хамайко официально расписалась с отцом своих четырех детей.352
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