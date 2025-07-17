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В Киеве перекрывают часть моста Метро: долго ли будут мучаться водители
В Киеве с 18 по 22 июля ограничат движение транспорта на мосту Метро. Там стартует ремонт асфальтового покрытия.
Работы будут продолжаться на левой полосе сооружения в направлении с левого на правый берег, что и повлияет на движение транспорта. Речь идет о локальном ремонте покрытия. Дорожники будут обновлять асфальтобетонное покрытие в левой полосе — в направлении с левого на правый берег Днепра.
Частичное ограничение движения транспорта через мост продлится с 12:00 18 июля до 20:00 22 июля,
сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на «Киевавтодор».
В «Киевавтодоре» извиняются за неудобства и просят водителей учитывать эти изменения при планировании маршрута.
Это временное вмешательство не связано с масштабной реконструкцией, но является частью всеобщего поддержания сооружения в рабочем состоянии.
Напомним, мост Метро построен еще в 1965 году и с тех пор капитально не ремонтировался. Сооружение имеет индивидуальную конструкцию, таких объектов в мире больше нет. Это сложное арочное сооружение с натяжной предварительно напряженной арматурой. С 2008 года мост Метро имеет статус объекта культурного наследия.
В августе 2024 года начался первый этап противоаварийных работ на мосту Метро. Речь идет об установке временных металлических конструкций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию моста еще на 20 лет. Летом 2025 года под первый прогон планируют завести новую металлическую арку вместо старой, служившей многие десятилетия. Движение транспорта и поездов метро будет оставаться открытым.
Напомним, несколько лет назад в Киеве отремонтировали Шулявский мост. Подрядчик дал 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтного покрытия путепровода.87
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