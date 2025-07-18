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Фицо заявил, что Словакия никогда не поддержит ЕС в вопросе отказа от российского газа

18:23 18 июля 2025
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем он раскритиковал планы ЕС по отказу от российского газа. Соответствующее письмо словацкое должностное лицо опубликовало в соцсети Х.

«Я ценю усилия Европейской комиссии по предложению Словакии решения относительно крайне негативных последствий предложения по прекращению поставок российского газа после 1 января 2028 года. Словацкая Республика никогда не будет поддерживать инициативу REPowerEU по поставкам газа. Поскольку это нанесет ущерб словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС. Моя позиция по этому вопросу последовательна и не должна никого удивлять».

Фицо добавил, что считает это предложение ЕС санкционным и поэтому «естественно связывает» его с предложенным 18-м пакетом санкций против рф.

«Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после того, как будут решены существенные риски, связанные с REPowerEU в сфере поставки газа с 2028 года. В таких обстоятельствах я прошу вас использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Европейской комиссией, в частности, в интересах четкого толкования обязательств, которые Еврокомиссия берет на себя на политическом уровне», — добавил он.

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Напомним, Европейская комиссия хочет полностью запретить импорт газа из россии до конца 2027 года. Словакия не согласна с этим и блокирует последний пакет санкций в течение недель. И снова очередная попытка посредничества провалилась.

В Европейском союзе новые санкции против россии опять потерпели неудачу из-за сопротивления Словакии. Во вторник страна предотвратила новые санкции против рф. Мальта тоже отклонила санкции.

Верховный представитель ЕС Кайя Каллас подвергла резкой критике Словакию, в частности, за ее блокаду, после встречи с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе. Каллас заявила, что требования Словакии были выполнены Европейской комиссией.

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«Теперь мяч на стороне Словакии, и мы должны достичь этого соглашения», — потребовала она.

В то же время Каллас надеялась, что соглашение будет достигнуто. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал обязательства неадекватными.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фицо снова сделал скандальное заявление, отметив, что Словакия не имеет причин страдать из-за Украины.

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