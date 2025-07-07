- 10:05 Помогут «чудо-удобрения»: чем обработать томаты в июле без «химии», чтобы они быстро покраснели
- 09:34 В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: что говорит полиция
- 09:27 Как оформить пенсию при нехватке стажа: советы от ПФУ
- 09:00 Манипулятивная журналистика: политтехнолог рассказал, как в Украине работают схемы инфовымогательства
- 08:57 Враг атаковал Николаев, Сумы и другие города: в местах «прилетов» вспыхнули пожары
- 08:18 Львам — уверенность в себе, Скорпионам — здоровый эгоизм, а Водолеям — риск: гороскоп на 8 июля
- 07.07 22:27 Тест для ценителей красивой посуды от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 07.07 21:59 Баклажановая закуска — волшебный вкус лета: по этому рецепту готовится очень легко
- 07.07 21:29 Дипфейк Дженнифер Энистон и признание в любви: доверчивый безработный отдал аферистам 200 фунтов стерлингов
- 07.07 21:00 Некоторые фрукты летом могут быть очень вредными для нас: вы этого точно не знали
- 07.07 20:34 Даже подумать не мог, что так называемые братья придут на нашу землю убивать: в бою на Сумщине погиб защитник с Хмельнитчины
- 07.07 20:08 Воздушный творожный пудинг: как приготовить вкусный и полезный завтрак
Ожидаемо: Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций против россии
Словацкая Республика на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против россии. Это подтвердили TASR в отделе коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел.
Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий Европейской Комиссии в связи с инициативой RePowerEU. Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Европейский Союз с 1 января 2028 года, что, по словам Фицо, может оказать существенное негативное экономическое влияние на Словакию.
По данным Министерства иностранных дел и торговли Словакии, страна остается на своей текущей позиции по 18-му пакету санкций.
«Словацкая Республика готова продолжать конструктивное общение с Европейской Комиссией и, опираясь на свою инициативу, продолжать поиск возможных решений в общем диалоге на благо граждан и бизнеса», — заявило Министерство иностранных дел страны.
Добавим, что в июне в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против россии одновременно с США, чтобы подтолкнуть путина к мирным переговорам. Известно, что 18-й пакет санкций ЕС будет включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между россией и Германией, и снижение предельного уровня цен на нефть. Венгрия и Словакия его заблокировали.
Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов к дебатам по использованию замороженных российских государственных активов.65
Читайте нас в Facebook
Овнам — «Колесо Фортуны» и неожиданные перемены, Ракам — «Двойка Жезлов» и важное решение: Таро-прогноз на 8 июля
«Несите, люди, этот крест. Потому что из войны выход или сдаться врагу, или идти дальше к Победе. Давайте уже как-то идти», — волонтер Диана Макарова