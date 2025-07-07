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Мир

Ожидаемо: Словакия снова заблокировала 18-й пакет санкций против россии

14:23 7 июля 2025
Роберт Фицо

Словацкая Республика на уровне послов стран-членов при Европейском Союзе вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против россии. Это подтвердили TASR в отделе коммуникаций Министерства иностранных и европейских дел.

Словацкое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо неоднократно заявляло, что не будет поддерживать подготовленный пакет санкций, если не получит достаточных гарантий Европейской Комиссии в связи с инициативой RePowerEU. Этот план предусматривает полное прекращение поставок российского природного газа в Европейский Союз с 1 января 2028 года, что, по словам Фицо, может оказать существенное негативное экономическое влияние на Словакию.

По данным Министерства иностранных дел и торговли Словакии, страна остается на своей текущей позиции по 18-му пакету санкций.

«Словацкая Республика готова продолжать конструктивное общение с Европейской Комиссией и, опираясь на свою инициативу, продолжать поиск возможных решений в общем диалоге на благо граждан и бизнеса», — заявило Министерство иностранных дел страны.

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Добавим, что в июне в Евросоюзе заявили о намерении ввести санкции против россии одновременно с США, чтобы подтолкнуть путина к мирным переговорам. Известно, что 18-й пакет санкций ЕС будет включать ограничения для компаний, связанных с двумя газопроводами Nord Stream между россией и Германией, и снижение предельного уровня цен на нефть. Венгрия и Словакия его заблокировали.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов к дебатам по использованию замороженных российских государственных активов.

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