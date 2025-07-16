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Европейские дипломаты не смогли достичь согласия по санкциям против россии: при чем тут Словакия
Министры иностранных дел стран-членов ЕС не смогли достичь прорыва в переговорах относительно нового пакета санкций против рф. После обсуждений в Брюсселе глава внешней политики ЕС Кайя Каллас заявила, что огорчена тем, что не было достигнуто соглашение. Теперь она надеется, что решение может быть принято в ближайшие дни, пишет «Радио Свобода».
На пресс-конференции Каллас раскритиковала Словакию, в частности, за её препятствование. Она выразила разочарование вето Словакии на 18-й пакет санкций против россии.
«Теперь мяч на стороне Словакии, и мы должны достичь этого соглашения», — заявила она.
Комиссия ЕС выполнила то, что ее просили, подчеркнула Кайя Каллас.
«Мы были очень близки к тому, чтобы убедить Словакию», — добавила она.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже несколько недель отказывается соглашаться на пакет санкций. Он связывает свое одобрение с уступками Комиссии относительно запланированного запрета на импорт газа из россии, начиная с 2028 года.
Ранее сообщалось, что в 18-й пакет войдут, в частности, динамический потолок цен на российскую нефть, запрет на работу газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», новые ограничения против российских банков. Еврокомиссия представила проект санкций в июне. Главное предложение — снизить потолок цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель до 45.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Китай играет важную роль в войне на стороне россии — он поставляет технологии и компоненты для дронов в страну-агрессора.87
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