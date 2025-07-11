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Что не стоит покупать на летних распродажах: эти рекомендации помогут вам сберечь деньги
На летних распродажах не стоит приобретать вещи, которые вот-вот выйдут из моды. Их легко идентифицировать. Если в данном сезоне все выбирали какой-то цвет или фасон, он точно надоест и не будет актуальным следующим летом. Если не хотите услышать в свой адрес: «О! Такие платья все носили в прошлом году!» — откажитесь от покупки.
Не стоит тратить деньги на то, что не соответствует вашему стилю. Например, если вы не носите красные брюки или платья в стиле «бохо», сто раз подумайте над покупкой, даже если это очень дешево.
Не стоит покупать вещи с браком, даже если они продаются с большой скидкой. Ведь ремонт может обойтись дороже самой вещи.
Не покупайте то, что на вас мало, в надежде похудеть к следующему сезону.
Покупайте на распродажах то, что меньше подвержено модным тенденциям. Например, пижаму, спортивный костюм, базовую футболку. Также хорошей инвестицией в гардероб может стать покупка обуви любимой модели и цвета, который ко всему подходит.
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Фото из альбома Ольги Сметанской199
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